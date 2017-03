Casa construída por impressora 3D levou 24 horas para ficar pronta

Primeira impressão

Uma casa construída em 24 horas por uma impressora 3D. Já existe. Custou US$ 10 mil e está em Moscou. "Estamos prontos para construir casas em Marte", comemorou Nikita Chen-iun-tai, fundador da startup americana Apis Cor, responsável pela façanha.



Confira o vídeo:





CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA QUINTA-FEIRA (23/3)

CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA - Janela para o passado. Foto: Robinson Estrásulas / Agência RBS

VOA, AVIÃOZINHO

Se continuasse na ativa, a Varig comemoraria neste ano seu 90º aniversário. Para celebrar, o Boulevard Laçador receberá, em maio, uma exposição de uniformes das comissárias de bordo da companhia ao longo dos anos. O público está convidado a colaborar com doações ou empréstimos de peças que tiverem em seu acervo. Clique aqui para mais informações.

Confira a relação completa dos itens que estão faltando:

1955 – Precisa-se de todo o uniforme deste ano, todas as peças que o compõem

1960 – Precisa-se de todo o uniforme deste ano, todas as peças que o compõem

1966 – Precisa-se de todo o uniforme deste ano, todas as peças que o compõem

1969 – Precisa-se do casquete deste ano

1974 – Precisa-se do lenço deste ano

1990 – Precisa-se do cinto deste ano

REFLEXÕES

Vice-presidente editorial do Grupo RBS e presidente do Fórum Mundial de Editores, Marcelo Rech abre nesta quinta-feira (23/3), em Paris, o encontro da Unesco "Jornalismo sob ataque: desafios do nosso tempo".



CARAS NOVAS

Cleber Benvegnú, secretário de Comunicação do Estado, vem sendo escalado aos poucos, e cada vez mais, para representar o governo em entrevistas. Saiu-se bem na nova função, embora não esteja buscando esse papel. O Piratini precisa de porta-vozes qualificados. Benvegnú, sem dúvida, se enquadra nesse perfil.

SEM MUROS

Vice-reitor da PUCRS, Jaderson Costa da Costa trabalha no projeto de abertura da área de saúde da universidade para a comunidade. A visão engloba não apenas o hospital, mas todo o complexo de quadras, piscinas, ginásios e campo de futebol na margem direita do Arroio Dilúvio. Além de outras facilidades a serem construídas, como hotel, lojas, bares e restaurantes. A ideia é falar menos em doença e mais em prevenção e bem-estar.

Leia também

Empresa gaúcha cresce investindo na produção de impressoras 3D

Média diária de embarque de carnes caiu de US$ 63 milhões para US$ 74 mil

RECURSOS

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu ontem criar duas novas turmas para julgar questões previdenciárias. Uma terá sede em Curitiba e a outra, em Florianópolis. É a primeira vez que o TRF4 estende a sua atuação para fora do prédio-sede de Porto Alegre.

AMOR ANIMAL

Katita é um dos animais que está disponível para adoção na Love Pets Iguatemi Foto: Clarissa Londero / Divulgação

Assim como o guaipeca Panqueca e o bichano Frajola, a super-heroína Katita está em busca de um lar. Além do trio, outros vão estar prontos para adoção no Love Pets. É sábado e domingo (25 e 26/3), no Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800). Clique aqui para mais informações.



BOLA NAS COSTAS

Valeu, Polícia Federal. A imprensa argentina está deitando e rolando na crise da carne brasileira. Desemprego aqui e novos contratos lá.

A PRIMEIRA PEDRA

Criticar pontualmente a Polícia Federal não é crime, nem traição, nem falta de respeito e nem tentativa de enfraquecer a instituição. Ao contrário. É reconhecimento da relevância.

SEM SAPATINHO

A desconstrução dos estereótipos femininos reforçados pelos contos de fadas já é tendência – e tema de um debate nesta quinta-feira (23/3) com a psiquiatra e psicanalista Nina Rosa Furtado e a professora da UFRGS Daniela Pavani. É às 18h30, na Escola da Ajuris (Celeste Gobbato, 229). O evento é aberto ao público, mediante doação de produtos de higiene pessoal, a serem repassados ao Sistema Penitenciário Feminino.

CAINDO DE MADURO

Só para recolocar as coisas nos seus devidos lugares.

Quando o assunto é segurança, a arma é o problema, não a solução.

Leia outras colunas do Tulio Milman