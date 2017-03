Confira, na íntegra, a resposta do Hospital Nossa Senhora das Graças

O outro lado

Depois do rompimento anunciado pela prefeitura de Canoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças divulgou uma nota oficial. Confira na íntegra:



Informamos que responderá pela Superintendência do Hospital Nossa Senhora das Graças, de forma interina, o atual Diretor Administrativo e Financeiro, Francisco Valmor Marques de Ávila, bacharel em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão de Negócios. A medida vem de encontro à decisão da Prefeitura Municipal de Canoas da demissão do então Superintendente, por indicação da Prefeitura.

A Diretoria da ABC compactua com o poder público sobre a necessidade de mudanças, de forma a corrigir os possíveis erros buscando a qualificação dos atendimentos e procedimentos, bem como em encontrar alternativas que busquem recuperar o cenário financeiro atual da instituição. Porém, a mantenedora entende que o Graças - de caráter filantrópico e por muitos anos o único hospital da cidade - deve continuar a sua missão de atender a população de forma aberta e acolhedora, com a participação da comunidade e das entidades parceiras, em uma gestão transparente e eficiente.

Em reunião realizada ontem com a Diretoria da ABC, o Prefeito Luiz Carlos Busato reafirmou o desejo de efetivar uma auditoria para apontar os problemas de gestão, o que nós entendemos ser imprescindível para definir e estabelecer os mecanismos e qualificar os processos operacionais e gerenciais a serem praticados para atender as necessidades do hospital, e por conseqüência, da população canoense.

Importante ressaltar que o Graças conta com a parceria e o apoio da Prefeitura Municipal de Canoas na prestação dos serviços efetivamente realizados pelo Sistema Único de Saúde, que caracterizam grande demanda de atendimentos, como sempre ocorreu na história da instituição.

Agradecemos o apoio dos colaboradores, que tanto se dedicam a essa importante casa de saúde e contamos com o apoio da comunidade para reestruturarmos e transformarmos o Hospital Nossa Senhora das Graças.

Estamos à disposição.

Diretoria da ABC

Mantenedora do Hospital Nossa Senhora das Graças

