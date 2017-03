Editor da revista UFO palestra sobre agroglifos, desenhos misteriosos que surgem em plantações

Contatos imediatos

Editor da revista UFO e um dos maiores pesquisadores sobre o tema no Brasil, Ademar José Gevaerd fala nesta quarta (7/3), em Porto Alegre, sobre os misteriosos agroglifos, desenhos que surgem sem explicação em lavouras do mundo inteiro. Começa às 19h15, no auditório do Edel Trade Center (Loureiro da Silva, 2.001). O ingresso custa R$ 20 e as vendas serão feitas no local.

BR-116, CAMAQUÃ - Duplicação/Só que não Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

TALENTO RS

O psiquiatra gaúcho Flávio Kapczinski, atualmente morando no Canadá, foi selecionado como diretor de Pós-Graduação da Universidade McMaster. Kapczinski é uma das maiores autoridades do mundo na área do transtorno de humor bipolar.

MONEY

A mesa de áudio usada para gravar o mitológico The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, vai a leilão no dia 27, em Nova York. Pelo equipamento, que morou entre 1971 e 1983 em Abbey Road, Londres, passaram também os sons de álbuns de Paul McCartney e do The Cure. Não há previsão de preço final, mas especialistas projetam que ele deva conter seis dígitos. Em dólares.

FRANÇA - Só tem candidato de araque?/Chama o Barack Foto: MARTIN BUREAU / AFP

SACOU 1

A vereadora Nádia Gerhard explica que a ressalva na aprovação das suas contas pela Justiça Eleitoral foi causada por um descuido contábil. Nádia retirou R$ 3 mil da sua conta de pessoa física e depositou na da campanha. Não sabia que esse valor extrapolava o limite, que era de cerca de R$ 1,5 mil. A vereadora levou os dois extratos ao juiz, comprovando a diferença de 15 minutos entre as transações.

SACOU 2

Já o vereador Airto Ferronato explica que as ressalvas em suas contas se devem a duas doações de campanha, uma de R$ 5 mil realizada por ele mesmo e a outra de R$ 1,5 mil feita por Eroni Numer, secretário municipal da Fazenda da Capital na época.

Ferronato escreve: "Gostaria de contar com a tua compreensão e publicar o meu contraponto, pois, no recurso, estou justamente mostrando que o próprio candidato e vereador e o secretário, devidamente identificados, não podem ser apresentados como doadores desconhecidos".

SACOU 3

Ainda sobre ressalvas na aprovação das contas, Valter Nagelstein esclarece que houve "somente um apontamento meramente formal". O candidato errou por exceder em 1,64% o valor dos gastos de campanha pagos através do fundo fixo de caixa. De acordo com Nagelstein, o percentual foi considerado insignificante pelo próprio TRE.

PINCELADAS

Os presidentes do Sistema Fecomércio e da Bienal do Mercosul, Luiz Carlos Bohn e Gilberto Schwartsmann, assinam hoje o termo de cooperação para apoio ao Programa Educativo da 11ª Bienal do Mercosul. A mostra de arte contemporânea será inaugurada no dia 6 de abril e contará, mesmo antes da abertura, com atividades culturais e artísticas permanentes.

A primeira é no dia 26, aniversário da Capital. Às 19h, a Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro se apresentará, de graça, nas escadarias da Igreja das Dores, com a curadoria do maestro Antônio Borges-Cunha.

Se nunca te roubaram uma ideia, você precisa de ideias melhores. — Patrick Maia (@PatrickMaia) March 6, 2017

