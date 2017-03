Eliseu Padilha sobre privatização do Banrisul: "Se for para tapar buraco de caixa, sou radicalmente contra"

Banrivendas

Questionado pelo Informe Especial sobre a sua posição no assunto privatização do Banrisul, o ministro Eliseu Padilha explicou, antes de se submeter à cirurgia da qual se recupera:



"Se for para tapar buraco de caixa, sou radicalmente contrário. Agora, se estiver no contexto de uma reestruturação de longo prazo que mude a realidade financeira do Estado, aceito discutir o tema".

O ministro da Cultura, Roberto Freire, deve desembarcar no Salgado Filho semana que vem. Entre as atividades previstas, a inauguração do projetor digital da cinemateca Capitólio e anúncios relativos à Semana de Porto Alegre. A agenda vem sendo costurada pelo gaúcho Adão Cândido, secretário do MinC, e o secretário de Cultura da Capital, Luciano Alabarse.

Vai ter Sarau Elétrico especial mulheres. As convidadas: Fernanda Melchionna, Manu Manu Manuela e Sofia Cavedon. Com elas, Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman. Marisa Rotemberg dá a canja musical. Dia 7, 21h, 15 pila, no Oci.

"Sabe quem eu sou?", me pergunta o motorista do Uber. Olho pra ele. Reconheço mais ou menos. "Te conheço, mas não lembro de onde", respondo, meio constrangido. "Sou o Frotinha", ele diz e ri. O ex-rei momo da Capital está 160 quilos mais magro. 160. Conversamos sobre tudo. Dei cinco estrelas no aplicativo. Ele também, espero.

Vale tudo para evitar o naufrágio. Tom Hanks comprou e despachou uma máquina de café expresso para a sala de imprensa da Casa Branca. O presente é cheio de segundas intenções: "Dar um impulso de cafeína para os esforços na boa luta pela verdade". Hanks já havia feito o mesmo no começo do governo Bush, em 2004.

A gente pensava que a culpa pelos problemas da água em Porto Alegre era toda daquela empresa da Zona Norte fechada no ano passado.

É domingo (5/3). Vai ter dança e explosão de cores para celebrar a chegada do ano novo tibetano – 2044, regido pelo galo de fogo. Portões e corações abertos a partir das 9h, em Três Coroas.

