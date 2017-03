Eu me recuso a acreditar que aquelas ligações são da Vivo

Fúria

O número é (11) 2224-5500. Uma mulher se dizendo "da Vivo" liga às 19h de sexta-feira. Pede informações.

"Desculpe, mas não dou informações pessoais por telefone", explico.

A moça, irritada, retruca: "Então vou desligar e programar novas ligações de uma em uma hora".

Bloqueei o número. E me recuso a acreditar que seja mesmo da Vivo.

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA SEGUNDA-FEIRA (27/3)

PORTO ALEGRE -Velhos guerreiros Foto: Camila Domingues / Especial

CRÉDITO

Muitos dos problemas da Fasc são resultado da resistência à moralização. Interesses escusos estão sendo afrontados. É importante dar força para a transição.

OSTENSIVO

Aumentou a presença de policiamento nas ruas de Porto Alegre. Quem critica tem o dever ético de reconhecer. Falta muito, mas algo foi feito.

Leia também

Doria diz que "todos os pichadores são bandidos"

Entenda o que muda com a fusão da Vivo e da GVT

Centros de assistência social têm internet, telefone e luz cortados na Capital



PROJEÇÃO MUNDIAL

O Instituto da Criança com Diabetes foi aceito na Federação Internacional da Diabetes e agora teve 15 aulas gravadas por sua equipe médica incluídas no site da organização. O objetivo é levar informação a locais carentes de programas de educação nessa área. A liderança é do Dr. Balduíno Tschiedel.

BOAS VIBES

Porto Alegre está ganhando uma baita opção para os corredores que curtem trilhas. O primeiro evento de um novo circuito foi realizado ontem no Morro São Pedro, zona sul da Capital. Percursos de 6k e 12k, com guias, paisagens lindas e uma estrutura que contava até com médico. Foi lindo. O primeiro, apenas para 54 felizardos. No próximo, no dia 6 de maio, em Nova Petrópolis, haverá mais vagas. A loja Giordani e a marca Salomon estão juntas no projeto.

ALEMANHA - Desunião europeia. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

O OUTRO LADO

Vereadora eleita em primeiro mandato, Comandante Nádia discorda, democraticamente, da postura antidesarmamento defendida pela coluna:

"A única forma de parar um mau cidadão armado é um bom cidadão armado", argumenta.

E faz uma comparação: "Será que pelo fato de haver Corpo de Bombeiros não precisamos ter extintores?".

Eu não entendo muito bem o conceito de protesto a favor de algo que já está acontecendo. — Renato Thibes (@renatothibes) March 26, 2017

E A ÉTICA?

A baixa adesão aos atos de apoio à Lava-Jato é o reflexo de um país cansado de Brasília. Tem muito acusado, dentro e fora do governo, vibrando.

PELAS BORDAS

Uma recente pesquisa em redes sociais mostrou que o nível de interesse pelo prefeito de São Paulo, João Doria, está exatamente onde deveria estar na comparação com os outros presidenciáveis tucanos – Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin. Mudou de patamar – para cima, mas ainda não entrou na linha de tiro. O forte de Doria é a busca por vídeos. Os concorrentes já sacaram.

Leia outras colunas de Tulio Milman