Famílias de São Francisco de Paula resistem em abandonar suas casas por medo de saques

Desolação

A tempestade que não terminou. Como se já não bastassem as perdas e a dor, famílias de São Francisco de Paula resistem em abandonar suas casas que ameaçam desabar. Motivo: medo de saques.

PORTO ALEGRE - Rua Gonçalves Dias: caiu./E ficou três dias. Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS

LISTA 1

Um eventual afastamento definitivo do ministro Eliseu Padilha foi discutido em Brasília. No fim, prevaleceu a visão de que ainda há tempo.

LISTA 2

Eliseu Padilha, no governo, é um alvo bem mais valioso do que fora. Vai aumentar o bombardeio, com possíveis efeitos no próprio presidente.

ITÁLIA - Sem filtro Foto: Tiziana FABI / AFP

TERCEIRA IDADE

O 1º Colóquio de Proteção aos Idosos acontece no dia 29. A realização é da Vara de Curatelas do Foro Central da Capital. O juiz Luís Gustavo Lacerda explica que o objetivo do evento é chamar a atenção da sociedade para o valor dos idosos.

FORA DE FOCO

Síria: a violência contra crianças alcançou o seu maior nível histórico em 2016, de acordo com um estudo da Unicef. O número de mortes aumentou 20% em relação a 2015. Há 5,8 milhões de meninos e meninas em situação de necessidade e 2,3 milhões estão refugiados. Enquanto isso, o muro do México e os tuítes de Donald Trump recebem bem mais atenção do Ocidente.

IBICUÍ - Fim de verão./Mas das caminhadas,/Não Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

MENOS PIOR

Um amigo sob suspeita no governo é bem menos nocivo para o presidente do que um ex-amigo magoado fora.

650

é o número de novos catequistas de Porto Alegre que participaram, no sábado, da formação para a Iniciação à Vida Cristã na Paróquia São João. A procura surpreendeu. Eram esperados, no máximo, 400.

Career satisfaction isn't about achieving everything; just identifying and honouring what we feel ourselves capable of. — Alain de Botton (@alaindebotton) 5 de março de 2017

Tradução: A satisfação na carreira não tem a ver com conseguir tudo, mas com simplesmente identificar e honrar o que nos sentimos capazes de fazer.



