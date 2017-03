Hospital Santa Clara terá, em até cinco anos, centros de atenção à mulher, ao homem e ao idoso

Saúde

Com situação financeira ajustada, a Santa Casa de Porto Alegre supera o discurso de crise e planeja o futuro. A remodelação do Hospital Santa Clara entregará à cidade, no prazo de cinco anos, três serviços de excelência: os centros de atenção à mulher, ao homem e ao idoso. A assinatura do contrato de repasse de R$ 150 milhões, fruto da união da bancada gaúcha em Brasília, foi um passo decisivo para o início das obras, não apenas no Santa Clara, mas nos 40 mil metros quadrados do complexo.



SAÚDE 2

As pressões para que o provedor Alfredo Engler aceite permanecer por mais um mandato são grandes.

SAÚDE 3

O Pacote Social é mais uma resposta de cunho social da Santa Casa de Porto Alegre. O novo serviço permitirá a realização de dezenas de procedimentos cirúrgicos a preços fechados e mais baratos. Mais de 80 mil gaúchos ficaram sem plano de saúde nos últimos dois anos.

PORTO ALEGRE - Preguiça de outono Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

SOBE E DESCE

Causou comoção nas lideranças do PDT a realocação do busto de Getúlio Vargas na prefeitura da Capital. O vereador Mauro Zacher ligou ontem para Nelson Marchezan pedindo para que a decisão seja reconsiderada. O prefeito afirmou que não houve motivação política alguma, mas que deverá rever a posição e orientar para que o busto de Vargas retorne ao lugar de origem, mais no topo da escadaria.

O CÉU É O LIMITE

Com brilho nos olhos, o assessor da Reitoria da PUCRS Jorge Audy revela seus planos para 2017. Atirar-se de corpo e alma no planejamento das transformações do Tecnopuc, do qual é idealizador e fundador. A consolidação do espaço de inovação inspira dois novos desafios:

1. Transbordar o Tecnopuc para a cidade. Acabar com as fronteiras físicas do parque e chegar, articulado com outros atores, a novos lugares e contextos

2. Assumir de forma mais efetiva o papel de empreendedor, com capital próprio e mecanismos para acelerar o amadurecimento de startups

O CÉU É O LIMITE 2

O Tecnopuc abriga hoje 120 organizações, emprega 6,5 mil pessoas e se espalha por uma área de 84 mil metros quadrados.

AFEGANISTÃO - A cor, aos poucos Foto: Shah MARAI / AFP

CANICROSS

Vem aí a Vai Totó, corrida e caminhada com cães e donos que vai movimentar a Redenção no domingo, dia 26. O evento é beneficente e pretende arrecadar três toneladas de ração. O evento tem o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária, da Associação dos Jovens Empresários e da prefeitura de Porto Alegre. Clique aqui para se inscrever.

VIDA E OBRA

Uma palestra do professor emérito da UFRGS Waldomiro Carlos Manfroi homenageia o 80º aniversário do escritor Moacyr Scliar. É hoje, às 11h, no Hospital de Clínicas.

GENTE

Com passagens pela Dell, pela Gerdau e pela Coca-Cola, Paulo Amorim é o palestrante da aula aberta de apresentação do curso de Especialização em Gestão de Pessoas para Líderes da Escola de Administração da UFRGS. É hoje, de graça, às 19h30min. Vagas limitadas ao tamanho do auditório. Clique aqui para saber mais.

