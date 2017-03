Mais de 3 mil veículos foram furtados ou roubados no RS em fevereiro

Terra de ninguém

Em fevereiro, foram furtados ou roubados 3.301 veículos no Rio Grande do Sul. A média foi de 108 por dia. Só São Paulo e Rio de Janeiro, que têm frotas bem maiores, registram mais ocorrências. Os dados são do Sindicato das Seguradoras do RS.

Os números explicam, em parte, por que os seguros de carros são tão caros.

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA QUARTA-FEIRA (15/3)

PORTO ALEGRE - Aqui se apaga o fogo.Não os grafites. Foto: Divulgação

DESTRAVOU

O mercado voltou a se mexer. A afirmação é do Sinduscon, que retomou o otimismo em março depois dos meses de vacas magras. Ainda está longe do ideal, mas os sinais são de melhora.

TRANSIÇÃO PACÍFICA

Aquiles Dal Molin, da Engenhosul, foi escolhido para suceder Ricardo Sessegolo no Sinduscon. A eleição formal, que não deve ter disputa, acontece em outubro. Sessegolo será um dos vice-presidentes da nova gestão da Fiergs.

LISTÃO

Ser citado é diferente de ser investigado, que é diferente de ser denunciado, que é diferente de ser julgado, que é diferente de ser condenado. São os longos e necessários caminhos da democracia.



SÃO FRANCISCO DE PAULA - Estátua de Vasco Prado, versos de Barbosa Lessa:Negrinho do Pastoreio,/Acendo esta vela pra ti./E peço que me devolvas/A querência que eu perdi. Foto: Leonid Streliaev / Divulgação

LAÇOS

Novo Mundo, a nova novela das seis da Globo, terá um personagem tipicamente gaúcho.Dom Pedro I, interpretado por Caio Castro, montará um cavalo da raça crioula.¿Sombrero¿ nasceu no Rio Grande do Sul, mas mora no RJ, na Cabanha Don Diló, de propriedade do bageense André Machado.

Leia também

Com problemas de saúde, Giulia Gam deixa o elenco de "Novo Mundo"

Relembre as versões que surgiram para a morte de Eliza Samudio

Entenda o que é a segunda lista de Janot e quem deve ser incluído



É NÓIS

Da capa do site da CNN: "Jogador de futebol contratado depois de dar namorada para cães se alimentarem".

Sabem por que se adestram os cães? Porque não adianta adestrar os donos. — Fraga (@F_R_A_G_A) March 14, 2017

Leia outras colunas de Tulio Milman