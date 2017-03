Ministério Público de Contas solicita auditoria sobre atrasos nos repasses ao Funcriança

Em boa hora

O Ministério Público de Contas requereu ao Tribunal de Contas uma auditoria sobre os atrasos nos repasses da prefeitura da Capital ao Funcriança.



As instituições também deveriam ser ouvidas. Elas conhecem bem as artimanhas usadas pelo poder público para desviar o dinheiro que deveria ser usado com crianças doentes e carentes. Muitas instituições do terceiro setor têm medo de falar, temendo represálias. Seria um belo gesto do prefeito Marchezan: entrar nessa conversa para resolver o problema ético e legal que herdou.

PELOTAS - Um novo sinal para uma solução antiga

COM AÇÚCAR

Dona Alícia mantém uma confeitaria em sua casa, em Canoas. Emprega quatro mulheres. Ano passado, a crise apertou. Os pedidos encolheram e as contas ficaram maiores do que a receita. Dona Alícia e o marido, seu Waldez, tomaram uma decisão difícil: usar as suas aposentadorias para pagar salários e manter todas as "gurias" trabalhando. "Elas são mães de família", me disse a dona Alícia, enquanto nos preparávamos para entrar ao vivo no Jornal do Almoço nesta quarta-feira (8/3), no Dia da Mulher.

ELAS POR ELAS

A ministra do TSE Luciana Lóssio estará dia 20 na Capital. É uma das convidadas do debate A Participação Feminina na Política e nas Instâncias Decisórias. O evento contará ainda com a presença da primeira mulher a presidir uma eleição no RS, a desembargadora Liselena Ribeiro, e da primeira mulher a presidir o TRE-RS, a ex-desembargadora Elaine Macedo, além de outras qualificadíssimas especialistas no tema.

ENTREVERO

O rodeio de Porto Alegre foi o terceiro grande evento desse tipo cancelado neste ano. Charqueadas e Caxias são os outros dois. O MTG garante, porém, que o tradicional Acampamento Farroupilha será realizado na Capital. Com ou sem verbas públicas.

GRAMADO - Entre a cruz e a luz

AO REMETENTE

A coluna vem recebendo reclamações de atrasos na entrega de contas pelos Correios. Procuramos a empresa estatal, que, compreensivelmente, pede os endereços de onde os problemas estariam acontecendo. Se você estiver enfrentando essa dificuldade e quiser ajudar a entender qual a dimensão real do caso, escreva pra nós: informe.especial@zerohora.com.br. Obrigado.

INCLUSÃO

A programação é extensa e o tema de extrema relevância. A Semana Estadual de Conscientização e Orientação Sobre Síndrome de Down acontece entre 21 e 18 de março, em Porto Alegre. As inscrições para o seminário internacional sobre o tema estão abertas por meio deste link. É dia 20, com a Dra. Julia Serpa Pimentel, docente de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, em Portugal.

ENERGIAS

Vem aí mais uma edição do Encontro Holístico Brasileiro, liderado pelo deputado e idealizador da Frente Holística do Congresso, Giovani Cherini. Entre 24 e 26 de março, no centro de eventos do Plaza São Rafael, especialistas e praticantes terão oficinas e debates sobre yoga, medicina indiana, benzedeiras, músicas que elevam, terapia do sorriso, consciência crística e ho'oponopono – oração havaiana que libera os carmas negativos. Será oferecida, também, a vivência "Deeksha, a bênção da unidade". Informações: (51) 98425-6027/3286-1221.

ALLAN KARDEC

Um curso para iniciantes e estudiosos do espiritismo. A promoção é do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Informações: ccepars@gmail.com ou (51) 3209-3092.

