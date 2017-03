Operação Carne Fraca: dois habeas corpus já estão no TRF4, em Porto Alegre

Recursos

Dois habeas corpus da Operação Carne Fraca já chegaram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Ambos pediam a soltura dos réus que tiveram mandado de prisão expedido pelo juiz Marcos Josegrei da Silva, da 14ª Vara Federal de Curitiba.



O primeiro hábeas foi decidido liminarmente ontem. Roberto Brasiliano da Silva, ex-assessor parlamentar envolvido no esquema dos fiscais corruptos, vai permanecer preso. O relator da Carne Fraca em Porto Alegre é o desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus, da 8ª Turma, especializada em matéria criminal. O colegiado de três desembargadores é o mesmo que julga os processo da Lava-Jato.

CANELA - Catedral em cor. Foto: Leonid Streliaev / Divulgação

CLAQUETE

O versátil Oscar Simch, que já fez filme, novela, minissérie e é um dos Homens de Perto, vai dar aulas de cinema. Desinibição, voz, dicção, roteiro e filmagens. Para todas as idades, no Teatro Novo DC. Informações: (51) 3374-7626.

BIG BROTHER

Acompanhar em tempo real, no próprio celular, a corrida de táxi, Uber ou Cabify de familiares ou amigos. É a ideia do psiquiatra gaúcho Nei Nadvorny. O sistema Anjo também permite que terceiros vejam e ouçam o que acontece dentro do carro. Tudo para garantir a segurança de quem está em deslocamento – com direito a botão de pânico. O desafio agora é achar quem banque.

PASSAGEM - Protesto/Contra tudo/E o resto. Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

ATO FINAL

A Casa das Artes Villa Mimosa, centro cultural de Canoas, corre o risco de ter sua programação reduzida ou até extinta. Está em discussão a transferência da Secretaria de Comunicação para o local. De acordo com o secretário Mauri Grando, o motivo seria a redução de custos, uma das prioridades da gestão Busatto.

DESIGUALDADES

– Homem mais rico do mundo: Bill Gates (EUA) – fortuna estimada em US$ 86 bilhões

– Mulher mais rica do mundo: Liliane Bettencourt (França) – fortuna estimada em US$ 39.5 bilhões

Quando o sal é muito grosso eu costumo falar para ele seguir o exemplo do açúcar, que é refinado. — Anexos Amplexos (@Eddiemasses) March 28, 2017

