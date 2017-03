Qual a origem do dinheiro das doações de campanhas e com o que o beneficiado se comprometeu?

Meios e fins

Dizer que doação oficial de campanha não pode ser corrupção é o mesmo que apresentar um cheque com fundos e garantir que o dinheiro, seja qual for sua origem, é legal.

A questão é só uma: de onde veio a verba e com o que o beneficiado se comprometeu – ou já deu – em troca.

O difícil, no caso dos políticos, vai ser provar.



Porto Alegre - Base para a reforma Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

ENCRUZILHADA

Michel Temer entra nesta semana no período decisivo da sua aposta. Com 10 ministros envolvidos nas delações da Odebrecht, o presidente apostou que sobreviveria ao caos.

Ele mesmo já não deve estar mais tão seguro de que fez a escolha certa.



Leia também:

Delator da Odebrecht diz que acertou com Padilha repasse de R$ 4 milhões

TSE faz acareação entre delatores da Lava-Jato em ação da chapa Dilma-Temer



UM POUCO DE AR

A confusão sem fim em Brasília tirou o foco das gestões de José Ivo Sartori e de Nelson Marchezan Júnior.



NEURÔNIOS

É de hoje até o dia 19.

A Semana do Cérebro da UFRGS tem uma extensa e rica lista de atividades. Entre os temas, memórias dolorosas, autismo e até a sugestiva palestra O Que seu Cão Entende Quando Você Fala, a ser proferida pelo professor Querusche Zanona.



FIM DE FESTA

Observação de um frequentador assíduo de Atlântida, mesmo no inverno:

"Nem bem encerrada a temporada e o prefeito ordenou a retirada dos refletores da Praça de Atlântida, que ficou às escuras, e os levou para o Parque de Eventos. E lá....ficarão.

Que desfaçatez! Um dia os veranistas que sustentam o município ainda terão votos para eleger uma bancada na Câmara".



CEP

O sucateamento dos Correios não começou agora. Mas está se agravando. O sistema de entregas de contas, em breve, precisará ser revisto se não houver uma reorganização urgente da empresa.

Assim como a população, os servidores acabam se transformando em vítimas.



JAPÃO - A memória de um tsunami Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

DESCRITÉRIOS

Resumo da arbitragem de futebol no RS e no Brasil:



1) O primeiro pontapé para cada time é liberado. Se for antes dos 10 do primeiro tempo, valem voadora e tiro pelas costas.

2) Na segunda agressão, o árbitro faz aquele sinal, cheio de autoridade: "Acabou, chega!!!!". Cruza e descruza freneticamente braços estendidos em frente ao tronco.

3) Na terceira agressão, se for mais no fim do primeiro tempo, é grande a chance de amarelo.

4) Quando, raramente, o árbitro cumpre a regra e pune a primeira agressão, o jogador amarelado reclama. Levanta o indicador e, como se tivesse razão, esbraveja: "Pô, professor, é a primeira". Não importa que tenha colocado a integridade física do colega em risco e destruído uma jogada de gol.

5) E se bater direito, vermelho só depois dos 35 do segundo tempo.

6) Depois de expulsar o jogador de um time, o árbitro fica torcendo por qualquer deslize da outra equipe, para expulsar um de cada lado e não se incomodar com ninguém.

7) Pancada, carrinho desleal, cotovelada. Isso pode. Reclamar, jamais. Aí é cartão certo.



DIREITO DE PERGUNTA

Vai sobrar Brasília depois da lista de Janot?



Leia outras colunas de Tulio Milman