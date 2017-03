Reestruturação da Fasc é uma das boas novidades da gestão Marchezan

Terceiro setor

A Fasc passa por uma reestruturação profunda e necessária. A nova equipe foi escolhida por critérios técnicos. A economia já feita com a revisão de contratos chega a ser assustadora. É uma das boas novidades da gestão Marchezan.

GIRL POWER

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Federação Sul Americana de Krav Maga oferecerá aulas gratuitas para o público feminino. Aqui, o treinamento acontecerá no dia 11 de março, na Capital, em Canoas e em São Leopoldo, mediante inscrição por e-mail. Confira as datas e locais:

Porto Alegre

Petrópolis – Av. Protasio Alves, 3435 – 11/3, às 14h. Inscrições: thiagodellapase@kravmaga.com.br

Bom Fim – Rua Gen. João Telles, 508 (no clube Hebraica-RS) – 11/3, às 15h. Inscrições: infors@kravmaga.com.br

Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 1973, loja 20 – 11/3, às 9h. Inscrições: infors@kravmaga.com.br

Canoas

– R. Itotoró, 30 – 11/3, às 15h. Inscrições: fabiorodrigues@kravmaga.com.br

São Leopoldo

– R. Adão José de Vargas, 95 – 11/3, às 9h e às 14h. Inscrições: sergiorodrigues@kravmaga.com.br



NO CAMINHO

Ao se abrir para a cidade e para o diálogo, a Fundação Iberê Camargo encontrou um caminho que, certamente, deixaria cheio de orgulho o artista que deu seu nome à instituição. A contratação do curador residente Bernardo José de Souza é a mais nova face dessa transformação.

BOAS INTENÇÕES

Dentro e fora do governo, é grande o reconhecimento de que o secretário Cezar Schirmer vem fazendo o possível para melhorar o combate ao crime no Rio Grande do Sul. Mas precisa de dinheiro. Segurança boa custa caro.



EQUIDISTANTES

Lula e Dilma ancoram as defesas de seus governos em seus programas sociais e na distribuição de renda.Temer acena com a necessidade urgente de reformas e sinais de melhora da economia. Esquecida, a ética, esse assunto chato do qual só se fala quando se quer chegar ao poder.



INVESTIGAR

O gaúcho Leandro Daiello, diretor da Polícia Federal, foi uma escolha técnica da presidente Dilma Rousseff. Ele concorria com outros dois candidatos, ambos com padrinhos fortes no PT. Dilma contrariou os interesses dos companheiros em nome da convicção de que a PF não deveria ser partidarizada. Fez o certo, mas deve estar arrependida.



BLÁ-BLÁ-BLÁ

Mais uma vez, a mesma balela. O novo ministro da Justiça afirma que não mexerá na Lava-Jato. Como se pudesse. Quando o assunto é ministério, o contrário é bem mais provável.



POLEGAR

O número de integrantes do primeiro escalão do governo federal citados nas delações da Odebrecht enche os dedos das duas mãos. Ao estabelecer a denúncia formal como critério de demissão dos ministros, Michel Temer corre o risco de ser o primeiro dedo do pé. Ainda mais se o sigilo for todo levantado ao mesmo tempo, tese defendida pelo Planalto.



INDICADOR

A aposta em Brasília é de que divulgar todas as delações ao mesmo tempo diluiria o impacto sobre as principais cabeças ameaçadas do governo. Temer já tem indicativos de que as acusações extrapolarão o Executivo e o Legislativo.



