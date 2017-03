Essa contradição ambulante

Pais e mães tentam, bravamente, organizar a relação entre os filhos e seus telefones celulares. Estabelecer limites no uso da tecnologia em nome da interação com os semelhantes é uma causa nobre. Mas tem a hora do cessar-fogo: o celular é um baita aliado nesses tempos de violência e de loucura. Especialmente quando nossos filhos estão longe de casa, é preciso saber sempre se eles estão bem.

Sábado, quase meia-noite. Minha filha sumiu. Foi a mãe de uma das colegas que nos alertou. Nem minha filha, nem as amigas e nem o pai que as buscou no shopping atendiam às chamadas.

Eu já havia dado boa-noite pra minha filha por mensagem. Mas a situação exigia um novo e urgente contato. Começou um desfile de horrores na minha cabeça. Por fora, tentava manter a calma. Minha mulher também. Mas sabíamos bem do desespero um do outro. Devem ter ido ao cinema e desligado os telefones. Foi a melhor explicação que encontramos enquanto a bombardeávamos, além das colegas, com chamadas não atendidas, mensagens de uats e de Insta. Eu olhava petrificado para a TV enquanto fazia os cálculos e tentava me livrar das hipóteses que eu mesmo inventava.

Passaram-se cinquenta minutos intermináveis. Vou esperar mais 10, pensei. Se minha filha não fizer contato, o primeiro passo será uma ida até a casa onde deveria estar. O primeiro e o último, eu desejava, em meio à angústia camuflada.

Foi então que meu celular tocou. Voz assustada. "O que houve, papai?". Minhas pernas ficaram frouxas, meu coração disparou ao ouvir a vozinha que eu tanto amo. Expliquei que estávamos preocupados, que ninguém atendia aos celulares. E ela, assustada com o meu susto, explicou: "A gente deixou os celulares no quarto para não ficarmos grudadas neles e podermos conversar na sala". O pai da amiga já estava dormindo há horas, completou. Ponderou que já havíamos nos dado boa-noite e, por isso, havia relaxado com o telefone. Sem que eu pedisse, me enviou uma foto de onde estava.

Meu alívio foi invadido por um certo constrangimento. Me dei conta de como era contraditória a minha expectativa. "Te livra do celular, mas não te livra do celular". Pais, esses seres estranhos e preocupados.

No fim, elogiei-a por ter largado o celular para conversar. Meio triste, não me restou opção a não ser combinar com ela que, da próxima vez, mande uma mensagem avisando. A que ponto chegamos, pensei, chateado. Fui dormir orgulhoso da minha filha.

E aliviado porque, enfim, estávamos todos bem. Até botei o celular no modo silencioso.

