Saiba quais são as recomendações da OECD para o crescimento do Brasil

Olho no futuro

Estas são as recomendações da OECD para o Brasil presentes no relatório Going for Growth 2017, que analisa as barreiras do crescimento:



– Aumentar a efetividade dos benefícios sociais.

– Melhorar os resultados e a igualdade de oportunidades na educação.

OLHO NO FUTURO 2

Também deveriam ser prioridades brasileiras, segundo a OECD:

– Melhorar as distorções no sistema tributário.

– Reduzir as barreiras para o comércio e para o investimento.

– Aumentar o investimento público e privado em infraestrutura.

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA SEGUNDA-FEIRA (20/3)

PERSEVERANÇA - Um verdadeiro trabalho de formiguinha Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

DÚVIDA CRUEL

A Operação Carne Fraca colocou em xeque certezas fundamentais dos consumidores: a fidelidade a grandes e reconhecidas marcas, a simpatia por figuras públicas que protagonizaram anúncios dos produtos e até a confiança na fiscalização federal. É de se esperar a revisão de algumas destas certezas.

MUDANÇAS E MUDANÇAS

As controvérsias sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo são indícios da falta de consenso sobre seu conteúdo. Muitos estão dispostos a concordar que o sistema precisa de mudanças, mas não necessariamente nos moldes que o Planalto desenhou em relativamente pouco tempo de governo. Entidades como o Ministério Público Federal e a OAB se posicionaram criticamente.

ESCOLA DE SEREIAS - Tem de tudo na Rússia Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

BALANÇO DA LEI

Uma exposição que marca os 10 anos da Lei Maria da Penha, completados no ano passado, será inaugurada hoje na Câmara Municipal de Porto Alegre. Amor Não Combina com Dor estará aberta a visitação de segunda a sexta, até 31 de março, na Galeria Clébio Sória, no térreo. A mostra inclui fotografias, manchetes de jornais e números sobre a violência contra a mulher.

Leia também

Carne Fraca: como produtos adulterados podem afetar a saúde

Reforma da previdência brasileira desperta interesse mundial

Fronteiras do Pensamento discutirá desigualdade social e o recuo da democracia



QUEDA DE BRAÇO

Grandes provedores de acesso à internet nos Estados Unidos estão realizando lobby para que o histórico de navegação e dados de uso de aplicativos não sejam considerados informações "sensíveis". Atualmente, a FCC, órgão governamental que regula as comunicações, requer consentimento dos usuários para que os provedores de acesso compartilhem esse tipo de dado com terceiros. A notícia é do site Ars Technica.

Procurando alguém especial jamais enxergamos as pessoas essenciais que já estão ao nosso lado. — Fabrício Carpinejar (@CARPINEJAR) March 19, 2017

LEGADO

A morte do Nobel de Literatura Derek Walcott trouxe novamente o debate sobre a separação entre vida e obra. Ao lado das façanhas artísticas do autor caribenho, como o livro Omeros, seus obituários foram obrigados a lembrar a acusação de assédio que pesou contra ele. Colocar as coisas em seu devido lugar: uma tarefa árdua para os leitores.

NA PAUTA

Anunciado como uma das grandes atrações do Fronteiras do Pensamento, com palestra marcada para 28 de setembro em Porto Alegre, o economista francês Thomas Piketty segue influenciando o debate internacional. Diferentes livros sobre desigualdade de renda foram ou serão lançados neste ano. Um deles é a coletânea de artigos After Piketty ("Depois de Piketty", em tradução literal), que virá em maio pela editora da Universidade Harvard.

Leia outras colunas do Informe Especial