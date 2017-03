Sartori recebe comandantes da Brigada Militar e das Forças Armadas em jantar no Piratini

Sintonia fina

Foi um jantar reservado. Os comandos da Brigada Militar e das Forças Armadas no Sul foram recebidos pelo governador José Ivo Sartori no Salão Azul do Piratini.



"Agradecer nunca fez mal a ninguém. Hoje não existe governar sem parceria", disse o governador.

A expectativa é de que as operações conjuntas com o Exército sejam ampliadas.

EUA - Direção perigosa. Foto: JIM WATSON / AFP

LUCIDEZ

Perguntado pelo Informe Especial, o desembargador federal Thompson Flores, vice-presidente do TRF4, deu sua opinião sobre o momento do país.Vale a leitura:

"Não cabe ao Poder Judiciário purificar o país. Essa é uma tarefa de toda a sociedade. O Judiciário não é um órgão messiânico. Nos cabe julgar com base em leis que não foram criadas por nós. E temos um limite, que é a Constituição".

BOA NOTÍCIA

A Secretaria da Fazenda de Porto Alegre está empenhada em regularizar e simplificar os repasses do Funcriança. Na gestão passada, absurdos foram cometidos. As vítimas são crianças invisíveis, que não votam e não têm sequer, na maioria das vezes, capacidade física para reclamar. A expectativa agora é que as intenções virem realidade concreta.

DE OLHO

O silêncio sobre o fechamento da escola pública situada em um dos metros quadrados mais valorizados da Capital, no bairro Bela Vista, é tão preocupante quanto um eventual barulho. Se a estratégia é apostar no esquecimento, não vai funcionar.

PORTO ALEGRE - Redenção: sobre o sol. Foto: Camila Domingues / Agencia/ RBS

FUTURO IMEDIATO

A terceirização das decisões para os algoritmos. Essa, sim, deveria nos preocupar, sem nenhum prejuízo ao debate sobre a lei aprovada em Brasília. Na superedição de fim de semana voltarei ao assunto.

GLOBAL

José Roberto Goldim, chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vai receber o Fritz Jahr International Award for Research and Promotion of European Bioethics de 2017. Anualmente, um pesquisador é eleito por jurados de vários países em reconhecimento pelos esforços, qualidades e realizações na pesquisa e promoção na área.

Adoro entrar em lojas aparentemente incompatíveis com o meu poder aquisitivo pra provar pros vendedores que eu não posso comprar nada mesmo — Snap: Ludivon (@Ludivon) March 23, 2017

