Seis candidatos a vereador na Capital tiveram suas contas desaprovadas pela Justiça Eleitoral

Seis candidatos que concorreram nas eleições municipais do ano passado em Porto Alegre tiveram suas contas desaprovadas em primeira instância pela Justiça Eleitoral.



Os processos estão agora no TRE, em grau de recurso. São eles:

– Professor Wambert Di Lorenzo – PROS

– Ricardo Gomes – PP

– João Carlos Nedel – PP

– Márcio Bins Ely – PDT

– Pujol – DEM

– Berna Menezes – PSOL

PENTE-FINO 2

No total, a Justiça Eleitoral analisou 68 prestações de contas de candidatos a vereador na Capital. Os eleitos e os três primeiros suplentes de cada coligação foram auditados. Além das seis desaprovadas:

– 57 aprovadas

– 5 aprovadas com ressalvas:

– Airto Ferronato – PSB (em grau de recurso)

– Valter Nagelstein – PMDB

– Comandante Nádia – PMDB

– Comassetto – PT (em grau de recurso)

– Roberto Robaina – PSOL

As aprovações com ressalva, em geral, referem-se a erros ou descuidos meramente formais.

PENTE-FINO 3

O candidato a prefeito eleito, Nelson Marchezan Júnior, teve suas contas aprovadas em primeira instância, com trânsito em julgado. Os demais candidatos ao pleito majoritário apresentaram as contas dentro do prazo. Devem ser julgadas de acordo com o TRE, ao longo de 2017.

MADE IN RS

O uso de ressonância magnética sem a necessidade de contraste para o diagnóstico de uma doença pulmonar é o tema do estudo da equipe da Santa Casa de Porto Alegre publicado no periódico internacional Lung, um dos mais respeitados da área. O médico Bruno Hochhegger assinou o texto junto de Lilian Pasin, Matheus Zanon, José Moreira, Ana Luiza Moreira, Guilherme Watte e Edson Marchiori.

JUSTIÇA

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região lança na sexta-feira (10/3) a sua Política de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Um dos focos é a garantia da igualdade de oportunidades na ascensão funcional e na seleção interna de cargos de liderança.

NA PAUTA

Garibaldi recebe, nos dias 16 e 17, o I Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil. Além de palestras, debates e trocas de experiências sobre o tema.

Luis Fernando Verissimo sentiu-se em casa na livraria Miragem Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O INTERIOR, NO CENTRO

A livraria Miragem é uma das grandes atrações de São Francisco de Paula, um lugar sem igual no Estado. Em meio a tantos livros, cultura e carinho, Luis Fernando Verissimo se sentiu em casa.

