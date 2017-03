Série de Renata Ceribelli sobre o mundo dos transgêneros é o melhor remédio contra o preconceito

Na Globo

Uma das mais sensíveis, comoventes, profundas e bem feitas séries de TV no planeta Terra. "Quem sou eu?", de Renata Ceribelli, tem levado ao Fantástico informações técnicas e reflexões de altíssima qualidade sobre o mundos dos transgêneros. É o melhor remédio contra o preconceito.



SÍRIA - A verdadeira resistência. Foto: Zein Al RIFAI / AFP

METRO QUADRADO

A confirmação do nome de Otomar Vivian para a presidência do IPE, que deve ocorrer nos próximos dias, será o ponto de partida para o reinício das negociações envolvendo o terreno de uma escola pública no bairro Bela Vista, um dos mais caros da Capital. A ameaça de fechamento deve ser substituída por um acordo que contemple todos os interessados. Uma reunião entre o deputado Pedro Ruas, o procurador de Justiça Vieira da Cunha e a diretora da escola, Maria Emilia Provenzano, foi o pontapé inicial.

TENDÊNCIAS

"Como vai ser o ambiente de negócios em 2030?" Essa é uma das perguntas que vão ser respondidas no ciclo de palestras C2030, que começa nesta terça (28/3), no Centro de Eventos do BarraShoppingSul.

Os vice-presidentes de Mercado Marcelo Pacheco, da RBS, e Yves Moyen, da IBM Brasil, compõem o time convocado pela Amcham Porto Alegre. Informações: eventos.portoalegre@amchambrasil.com.br

MÃOS À OBRA

A produção dos ovos decorativos em Gramado já está a todo vapor Foto: Cleiton Thiele / Divulgação

Serão mais de 2,5 mil ovos decorativos, medindo entre 30 centímetros e dois metros de altura. Gramado espera receber 500 mil turistas para celebrar a Páscoa (mais sobre o assunto no Caderno Viagem).

OLHO DO FURACÃO

Aumento do número de ciclones, tempestades, inundações, raios e ondas de calor são os principais riscos das mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. Tem saída, desde que as ações globais comecem já. Esses e outros resultados de uma pesquisa da Braskem serão apresentados na Virada Sustentável. É sexta (31/3), às 18h30, na CCMQ.

PRESSÕES INDEVIDAS

Outra praga gaúcha e brasileira: o uso de instituições públicas para fins políticos e corporativos. É tipo Arroio Dilúvio. Um esgoto a céu aberto com o qual nos acostumamos.

Honor thy father

but make your decisions — Paulo Coelho (@paulocoelho) March 21, 2017

Tradução: Honra teu pai mas toma tuas próprias decisões.

OPS

Dois minutos para se arrepender e apagar a mensagem. O WhatsApp está testando essa nova função. Se a novidade for mesmo incluída na nova atualização, o mundo será um lugar bem mais seguro.

ELAS

A Forbes divulgou a lista das 10 mulheres mais ricas do mundo:

1. Liliane Bettencourt – L'Oréal

2. Alice Walton – Wal-Mart

3. Jacqueline Mars – Herdeira da maior fábrica de doces do mundo

4. Maria Franca Fissolo – Nutella e Ferrero Rocher, entre outros

5. Susanne Klatten – Herdeira da BMW

6. Laurene Powell Jobs – Viúva de Steve Jobs

7. Gina Rinehart – Grupo Hancock, de extração de minerais

8. Abigail Johnson – CEO da Fidelity Investments nos EUA

9. Iris Fontbona – Grupo Luksic

10. Beate Heister – Supermercados Aldi

