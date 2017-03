Show de Elton John e James Taylor já estava marcado desde o ano passado

Aos desavisados

O show de Elton John e James Taylor, motivo do adiamento do jogo entre Inter e Cruzeiro, já estava com data confirmada desde outubro do ano passado, com acordo total entre o Clube e a Brio, empresa que gerencia setores do Estádio.



PORTO ALEGRE - Atento ao movimento Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

CONSTRUÇÃO CIVIL

Mais agilidade e rapidez nos PPCIs para prédios de até 750 metros quadrados e três pavimentos. Os Bombeiros lançam no dia 3 de abril o Plano Simplificado Risco Médio, totalmente eletrônico.

LOW PROFILE

Tanto na Lava-Jato quanto na Carne Fraca, Porto Alegre é um dos epicentros das principais decisões. O Tribunal Regional da 4ª Região recebe e julga os recursos, em 2º grau, das principais operações da Polícia Federal no Brasil.

A CRUZ E A ESPADA

O arcebispo dom Jaime Spengler recebeu, nesta quinta (30/3), representantes da CUT no Estado. Claudir Nespolo e Ademir Wiederkehr, presidente e secretário de Comunicação da entidade, foram manifestar apoio à nota da CNBB sobre a reforma da Previdência. "O debate não pode ficar restrito a uma disputa ideológico-partidária, sujeito a influências de grupos dos mais diversos interesses", diz o documento.

OBSTÁCULOS

Se os interesses partidários não atrapalharem, a Fasc será bem melhor, em pouco tempo.

PERESTROIKA

Te cuida, WhatsApp. O Telegram, aplicativo russo de troca de mensagens, lançou suas chamadas de voz e vídeo. A promessa: 100% de segurança.

MAS BAH!

O novo show do Guri de Uruguaiana é um exemplo de como é possível se renovar sem perder a essência.

R$27 milhões

foi o total captado para desenvolver o Centro Tecnológico Audiovisual do Rio Grande do Sul (Tecna), que será inaugurado no dia 27 de abril no Tecnopuc, em Viamão

