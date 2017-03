Jornalismo

Mais uma mentira que as redes sociais ajudaram a espalhar. O vídeo de pombas sendo moídas com grãos nada tem a ver com a Ambev, empresa a que foi atribuído. A gravação foi feita no ano passado, em uma fábrica de pães na Rússia.



A companhia esclarece que "preza pela excelência e pela qualidade do seu processo produtivo e se orgulha em manter mais de 1,3 mil pontos de controle de qualidade na produção de suas cervejas desde o campo até o copo".

Leia, na íntegra, o posicionamento:

A Ambev esclarece que o vídeo em circulação nas redes sociais não tem qualquer relação com a companhia. Trata-se de uma gravação feita em uma fábrica de pães na Rússia, conforme esclarecem várias reportagens publicadas em 2016 em veículos estrangeiros. Este é mais um caso de notícia falsa viralizada nas redes sociais. A Ambev se sente ofendida em ter seu nome relacionado a tamanha mentira divulgada de maneira irresponsável. A companhia preza pela excelência e qualidade do seu processo produtivo e se orgulha em manter mais de 1,3 mil pontos de controle de qualidade na produção de suas cervejas desde o campo até o copo.



PORTO ALEGRE - Gestão e digestão Foto: Cristine Rochol / PMPA

ATROPELO

A Polícia Federal poderia ter se socorrido de maiores cuidados técnicos sem expor a Operação Carne Fraca. Bastaria enviar algumas perguntas à área acadêmica ou mesmo ao Ministério da Agricultura, sem a necessidade de indicar para que as respostas seriam usadas. O açodamento gerou danos à imagem da instituição e ao país.

DIMENSÕES

No primeiro evento, a desconfiança. Agora, o aval da Associação Mundial de Psiquiatria, que se abriu à dimensão da espiritualidade na pesquisa e na relação com os pacientes. O 2º Simpósio Internacional de Espiritualidade na Prática Clínica acontece nos dias 24 e 25, em Porto Alegre. A organização é do Núcleo de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Clique aqui para se inscrever. Mais informações: aprs@aprs.org.br

REBAIXAMENTO - Na prefeitura da Capital, cai Getúlio Vargas, sobe um Gabiru de Xico Stockinger Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

FORÇA E FLEXIBILIDADE

Uma das maiores autoridades do mundo em Pilates, Sari Mejía Santo estará nesta semana na Capital. Ela é filha de Romana Kryzanowska, herdeira do estúdio de Joseph Pilates em NY. No próximo sábado, Sari ministrará um workshop. A parceria é do Centro de Certificação Studio Porto Alegre.

CRITÉRIOS

Para ministros, amplo direito de defesa e denúncia formal. Para o terceiro escalão, denúncia sumária.

MÃO ÚNICA

A mobilização pela duplicação da BR- 116 é a prova de que ainda existem boas causas que unem o Estado. O desafio é encontrar outras. E trabalhar por elas. Se não for forte e uníssona, a voz do Sul se perde no longo caminho até Brasília.

PEDALAR

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e o Foro Trabalhista de Porto Alegre inauguraram vestiários para ciclistas. São contêineres totalmente equipados e revestidos com painéis brancos, que ajudam no equilíbrio térmico dos ambientes.

O Temer eh so ruim. O que, em nosso contexto, eh quase bom. — Carlos Maltz (@carlosmaltz) March 20, 2017

