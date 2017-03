Você é o seu pior inimigo: traduzimos os melhores trechos dos Diálogos TED com Yuval Harari /

Oi, ontem. Tchau, amanhã

Já que não dá para usar aqui a outra palavra que começa com F, o cara é fantástico. Yuval Noah Harari tem a capacidade de olhar o mundo e de compreendê-lo. A partir daí, une coragem intelectual e profundidade acadêmica de um jeito simples e direto. E, também, muitas vezes, empolgante e assustador.

Autor de Sapiens, lançou há pouco uma espécie de continuação. Perturbador e totalmente plausível, Homo Deus, uma breve história do amanhã, joga luz sobre nós, daqui a pouco.

Nessa vibe, Harari gravou a primeira entrevista dos Diálogos TED. Já vi três vezes. Na quarta, traduzi. Abaixo, os melhores trechos da parte em que ele responde às britânicas provocações do entrevistador, Chris Anderson. As carinhas indicam as reações da plateia.

FUTURO

A Singularity, universidade focada em tecnologia que fica dentro da Nasa, vai abrir um capítulo em Porto Alegre. A iniciativa é de dois ex-alunos, Renato Cunha e Francisco Milagres, em parceria com o Tecnopuc. O diretor do parque, Rafael Prikladnicki, explica: a estrutura será digital e voltada para a disseminação do conhecimento e a discussão de ideias.

BOLIN

São Luiz Gonzaga promove no dia 28 um Gre-Nal de bochas. Cada equipe do campeonato citadino indicará um bochófilo gremista e um colorado. Depois, a promessa é de um jantar de confraternização.

COM GÁS

Além da bola, também vai rolar neste sábado (25/3), na Arena do Grêmio, uma coleta de tampinhas plásticas. O resultado da venda será destinado a entidades assistenciais. Clique aqui para mais informações.

PORTO ALEGRE - Ração e reação. Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

TIRO NO PÉ

A violência de alguns na defesa da liberação das armas é o mais forte argumento a favor do desarmamento.

CAUSA E EFEITO

Ouvi de um amigo. As categorias representadas pelos sindicatos mais radicais, que adoram atrapalhar a vida da cidade e dos menos favorecidos, só viram suas carreiras piorarem nos últimos anos. Deve ser coincidência.

MINORIAS BARULHENTAS

O conteúdo é diferente, mas a forma e a arrogância, as mesmas. É incrível como a virulência da nova direita radical se parece com a do petismo xiita dos anos 1990. São os donos da verdade. E ai de quem discordar.

TRIBUNA - Aqui, a leitora tem a palavra final

Sobre as críticas ao atraso na entrega de contas pelos Correios:

Depois de muito debate em família, decidi lhe relatar o contrato emergencial de meu filho nos Correios no final do ano passado. Meu filho foi ao Sine e conseguiu um contrato de três meses sem direito a renovação para trabalhar como carteiro.

O que aconteceu daí em diante me estarreceu. Meu filho foi mordido três vezes por cachorros, pois as pessoas não fechavam seus portões para evitar a saída dos animais. Existem ruas e vielas marcadas no mapa como proibidas devido a ataque de cães. A maior parte dos funcionários, que deveria estar nas ruas, está em trabalho burocrático devido a ataques de cães em que foram mutilados ou com problemas psíquicos devido aos ataques. É muito simples julgar inoperância de um órgão público sem levar em conta os riscos a que estão expostos e a ignorância da população que não mantém seus animais presos. Eu só queria que o senhor estivesse ciente.

Janete Nienow

