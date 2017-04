Até as eleições de 2018, população deverá seguir descrente da política

Projeção

Por enquanto, as perspectivas para as eleições presidenciais de 2018 mostram mais do mesmo. Com poucas lideranças significativas surgidas nos grandes partidos em diferentes posições do espectro ideológico, a população deverá seguir descrente das representações políticas, votando no que julgar o "menos pior". A não ser que haja uma mudança inesperada no roteiro.



CELERIDADE

A escassez de debate público sobre a reforma trabalhista se refletiu na pesquisa CNI-Ibope. Apenas 3% dos entrevistados citaram discussões sobre o tema quando perguntados sobre notícias que leram relacionadas ao governo. Com a aprovação a jato da terceirização na Câmara, até mesmo as centrais sindicais demoraram a se manifestar. Temer aproveitou uma sexta à noite para sancionar o projeto.

PROPOSTAS

Em artigo recente, pesquisadores das universidades Federal do Rio de Janeiro e de Cambridge defendem que restaurar a confiança de investidores e empresários não é suficiente para o Brasil alcançar a recuperação econômica. Marcos Reis e Igor Rocha argumentam que são necessárias medidas como a manutenção de políticas de transferência de renda e criação de emprego; expansão do investimento público em infraestrutura; e ampla reforma tributária; entre outras.

CONTRASTES 1

Às vezes, a realidade é mais complexa do que os números. Enfrentando uma instabilidade política, o Paraguai vem sendo louvado por seus avanços econômicos. Segundo Banco Mundial, o país cresceu a uma média de 5% na última década, acima de seus vizinhos, e a renda dos 40% mais pobres aumentou 8% anualmente entre 2009 e 2014.

CONTRASTES 2

Mesmo assim, o presidente Horacio Cartes tem baixa popularidade. A pobreza e a desigualdade seguem como dois problemas importantes do Paraguai.

RANKING 1

Foi um pequeno, mas importante gesto de reconhecimento. Um reconhecimento negativo, no entanto. Em um gráfico que ilustra reportagem da revista The Economist sobre as cidades mais perigosas do mundo, Porto Alegre aparece em destaque ao lado de outras três brasileiras: Manaus (AM), Caruaru (PE) e Marabá (PA).

RANKING 2

Citando dados do Instituto Igarapé, a revista nota que 43 das 50 cidades com maior taxa de homicídios no mundo no ano passado – e oito entre as dez mais – estão na América Latina e no Caribe.

INCERTEZA



Dias depois de o Congresso americano autorizar os provedores de internet a compartilhar com terceiros o histórico de navegação dos usuários, especialistas ainda debatem o alcance da medida. Fato: será cada vez mais difícil manter a privacidade na internet.

