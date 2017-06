PEC das Diretas será discutida na Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana

Em pauta

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), autorizou a entrada da PEC das Diretas na pauta. A discussão foi marcada para a próxima terça-feira (13).

Tipo CTG

O general Sérgio Etchegoyen ganhou espaço no núcleo de poder mais próximo a Michel Temer.

Com Eliseu Padilha, forma uma dupla de gaúchos com grande influência sobre as decisões do presidente.

Mão na roda

Uma nova função do iPhone promete bloquear textos enquanto você está ao volante. Toda vez que o carro estiver em movimento, o celular irá impedir que notificações de chegadas de e-mails e outras mensagens apareçam na tela ou emitam sinais sonoros. Os mapas e apps de navegação ficarão liberados.

A novidade, que se chama Não perturbe enquanto dirijo, estará disponível na nova versão do iOS 11.

Mobilidade urbana

Com um ano de Brasil, a Cabify celebra crescimento mensal de 70%.

Menos frio

Previsão do tempo para domingo, quando será realizada a Maratona de Porto Alegre: sol e temperatura entre 9ºC e 19ºC.

Melhor do que no ano passado, quando os termômetros marcavam 4ºC na largada.

