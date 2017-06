Sexo, WhatsApp e hipocrisia

Tempos modernos

Motricidade fina. Sem ela, é o caos. Por falta de habilidade, três amigos se imolaram nos últimos dias. A grossura dos dedos humanos se tornou incompatível com os riscos embutidos nos teclados do celular.

Não vou entrar em detalhes. As senhoras pudicas que me leem ficariam chocadas. Eu mesmo me vi constrangido com algumas das cenas carregadas no meu mobile. Os personagens: duas mulheres, um homem, um cachorro, duas vacas e outra mulher. Invente seu próprio enredo, porque daqui eu não passo.

Nas três ocasiões, segundos depois do vídeo, recebi mensagens similares: ¿Ops, grupo errado. Desculpe¿. Desculpo. Não só desculpo como me surpreendo com a falta de generosidade alheia diante de descuidos que podem acontecer com qualquer um.

Quem nunca?

As reações ao envio dos videozinhos e fotos para os grupos errados ilustram brilhantemente a hipocrisia que permeia os grupos humanos – mais modernamente, inclusive os de WhatsApp.

Memes, agressões, bullying. Uma vibração parecida com a dos romanos, no Coliseu, quando o leão devorava algum pobre coitado. Ou da plateia de uma tourada diante do animal agonizando na arena. O engano digital, amplificado, cria automaticamente uma corrente sádica e mórbida. Online.

Em vez disso, deveria motivar apoio e a solidariedade, e nunca o escárnio. Só há duas reações aceitáveis diante desse tipo de erro humano recorrente e normal. Se você é um amigo, amigo de verdade, minimize e esqueça.

Ache graça e deixe pra lá. Se você está no grupo de Whats e não tem intimidade com a vítima do próprio engano, faça de conta que não viu e toque a vida em frente. Apague imediatamente, não passe adiante. Se não for por qualquer outro motivo, faça porque um dia vai acontecer com você.

Não é praga. É probabilidade estatística.

Seres humanos que se expõem sem querer sofrem. Eles têm filhos, pais, colegas. Um engano é apenas um engano. Não merece mais do que uma risada. Feios mesmo são a hipocrisia e os dedos em riste. Mais generosidade e menos julgamento. Passe essa ideia ao seu grupo de Whats.

Ou jogue a primeira pedra.