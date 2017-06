Só Bolsonaro vence

Brasil dividido

Essa confusão toda em que se meteu o Brasil tem um vitorioso. Só um. O nome dele é Jair Bolsonaro. A cada nova denúncia de corrupção, a cada mentira do Lula e de Temer, a cada assassinato no meio da rua. Sem sair de casa, Bolsonaro assiste a seu ativo político crescer.

Quanto maiores a agressividade, a impunidade, quanto maiores as somas reveladas pela corrupção, mais perto da consagração está Bolsonaro.

Seu discurso messiânico e violento transmite a falsa sensação de segurança. É a boia na qual o povo se agarra. Sem saber que ruma para uma enorme cachoeira.

O tom das manifestações da Tribuna abaixo revela apenas uma parte do fanatismo e do radicalismo que cercam o pré-candidato à Presidência – que já é chamado de Bolsomito.

Não são a recessão, o desemprego ou mesmo a corrupção. O maior perigo para o Brasil, no médio prazo, tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. Ele cresce no caldo da intolerância, do cansaço e do medo.

Esse mesmo que nós vamos engrossando quando transformamos discordância em ódio, debate em gritaria, política em sinônimo de sujeira







TRIBUNA

Aqui, o leitor tem a palavra final

Sobre as críticas a Jair Bolsonaro:

Vai ter que nos engolir!

É Bolsonaro 2018!!!

Alex Vasconcellos

Preferes a esquerda corrupta do que a possibilidade de um basta. Não nos esqueceremos

Eduardo Sacramento

Parabenizo pelo seu texto. (...) Me preocupa os que acreditam ainda em um "salvador da Pátria" (...), mas tenho consciência que as pesquisas apenas demonstram e refletem o nosso despreparo, ignorância e até mesmo ingenuidade quando o assunto é consciência politica.

Mas como sou um romântico otimista, acredito ainda que a grande maioria dos cidadãos cairá em si e votará, não no "menos pior",mas naquele que realmente tem condições de viabilizar uma gestão pública, transparente, honesta e voltada ao povo.Quem seria? Espero que o tempo nos mostre.

André Luis C Ferreira

Venho por meio deste mostrar minha indignação com esse colunista, criticar a ascenção de JAIR BOLSONARO é apertar a tecla do desespero, mas sei que o fazes porque tu és um pau mandado, tua opinião não tem valor, TU tens que escrever aquilo que teu chefe manda, tu é tão corrupto quanto aos que BOLSONARO atacam.

Elton Schneider

Te admiro pois és ponderado nos assuntos abordados.

Tens razão na tua coluna, porém deves considerar de que em muitas ocasiões precisamos vomitar para atenuar ou curar uma indigestão.

Vamos de Bolsonaro pois ele será o dedo na nossa goela.

Existe algum outro vivente político capaz disto?

Luiz F. Scheid

O porque dele estar crescendo é simples:

Ele NÃO roubou o povo brasileiro e ponto. Bolsonaro 2018!

E se não for dessa vez, SERÁ da próxima!

Aceita que dói menos!

Adriano Massuti