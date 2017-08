Eclipse solar dará início ao fim do mundo, segundo o numerólogo britânico David Meade

Apocalipse

23 de setembro de 2017.

Segundo o famoso numerólogo britânico David Meade, essa é a data em que o planeta Terra dará seu último suspiro.

Com base em uma passagem do Velho Testamento, o teórico da conspiração conclui que o eclipse solar total previsto para 21 de agosto simboliza o início do fim do mundo.

A Nasa garante que não há dados factuais para apoiar a hipótese. Por via das dúvidas, vale colocar na agenda.



