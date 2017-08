Tulio Milman: "Quando a torneira secar, ou a Carris quebrará ou será privatizada"

Mão única

O planejamento financeiro da prefeitura de Porto Alegre só prevê repasses para a Carris no primeiro ano de gestão: cerca de R$ 60 milhões, tirados do caixa para cobrir o rombo da empresa.

Quando a torneira secar, ou a Carris quebrará ou será privatizada – a opção quase inevitável. Um terço dos recursos da empresa vem dos repasses da prefeitura – dinheiro que poderia estar sendo usado em saúde, segurança e pagamento de salários.

A Carris faz parte da história de Porto Alegre. Mas, hoje em dia, não faz mais sentido o poder púbico desperdiçar energia e dinheiro em uma atividade melhor gerida pela iniciativa privada.

A prefeitura jamais pode abrir mão de fiscalizar e de regulamentar o sistema, até mesmo com possíveis incentivos, sempre pensando no equilíbrio entre todas as partes interessadas.

