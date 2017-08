Conheça a Sportflix, plataforma de streaming mexicana que promete ser a Netflix dos esportes

Será que dá certo?

Uma empresa mexicana quer bagunçar o mercado de transmissões esportivas com o lançamento da plataforma Sportflix no próximo dia 30. Prometendo muitos jogos ao vivo, o novo serviço de streaming ambiciona transmitir 95% dos eventos esportivos, com Copa do Mundo, Libertadores, Brasileirão, Olimpíadas, Champions League, Premier League, NBA, NHL, NFL, UFC, F1, entre outros.



O Sportflix será lançado para o Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, França e Inglaterra. São três categorias de planos disponíveis que variam entre US$ 19,99 e US$ 29,99, dependendo do número de telas simultâneas que o assinante deseje ter (entre duas e oito).

Leia mais:

Fim do casamento entre Netflix e Disney: o que pode mudar para os assinantes

Megapix inova e exibe filmes pelo Facebook

Multishow e GNT estreiam novos programas primeiro em streaming



Mas reunir todos os eventos esportivos em um só lugar não será assim tão fácil, principalmente por causa dos direitos de transmissão. Sobre essa questão, Matías Said, vice-presidente da Sportflix, afirmou à imprensa estrangeira que sua plataforma será apenas uma retransmissora dos canais que detêm as cotas. Ou seja, o serviço usará o sinal das emissoras que usualmente exibem os campeonatos.



A informação do lançamento da Sportflix já está repercutindo nas redes sociais e deverá enfrentar resistências dos canais que detêm os direitos de transmissões esportivas no Brasil. Tanto que a Fox Sports Latin America enviou comunicado para desmentir que esteja em negociação com os mexicanos.

"Diante das notícias publicadas em diferentes veículos de comunicação na região, o FOX Sports Latin America desmente de forma categórica ter mantido contato ou estar atualmente em negociação com a empresa Sportflix para discutir a respeito de qualquer direito esportivo. Não temos conhecimento e não houve qualquer aproximação com esta empresa. É importante esclarecer que grande parte das propriedades exibidas pelo FOX Sports, na América Latina, é exclusiva e beneficiam cerca de 61 milhões de assinantes e lares em 19 países que, dia após dia, nos acompanham em nossas múltiplas plataformas de televisão ou no App do FOX Sports. O FOX Sports Latin America trabalha em conjunto com os proprietários destes conteúdos para tomar as ações necessárias, com o objetivo de proteger nossos produtos da pirataria e do uso ilegal destes direitos", afirmou o grupo no comunicado.