Fim do casamento entre Netflix e Disney: o que pode mudar para os assinantes do serviço de streaming

A decisão da Disney de criar sua própria plataforma de vídeo sob demanda e de não renovar o contrato com a Netflix vai balançar o mercado audiovisual daqui dois anos. E vai impactar na vida de nós, usuários desses serviços. Muita gente não sabe, mas a Disney não produz apenas animações para crianças e vai muito além do Mickey, Pateta e companhia. Ela também é detentora dos direitos da Pixar — de Toy Story,Frozen e Divertidamente —, da Marvel e todos os seus heróis e da LucasFilm — da franquia Star Wars.



A Disney tomou essa decisão para reverter, especialmente, a queda de assinaturas dos canais esportivos ESPN. Tanto que a plataforma da ESPN sairá antes, já em 2018.

Por enquanto, os assinantes da Netflix não precisam ficar preocupados. Até 2019, todos os títulos da Disney, Pixar, Marvel e LucasFilm seguem no catálogo da Netflix. Então, temos muito tempo para assisti-los ainda. Outra coisa boa é que as séries produzidas em parceria entre Marvel e Netflix — Jessica Jones, Luke Cage, Demolidor, Punho de Ferro e Defensores, que estreia na próxima sexta (18) — seguem sem mudanças.

No entanto, essas novas plataformas podem indicar ainda mais segmentação no setor de vídeo sob demanda. É bem provável que futuramente teremos várias assinaturas desses serviços para dar conta de todas as atrações das quais gostamos.

Aliás...

Com a saída da Disney, e consequentemente dos títulos da Marvel, da Netflix, ficou justificado o investimento do serviço na compra da Millarworld, do quadrinista escocês Mark Miller. Possivelmente, a ideia é produzir muito conteúdo próprio com as histórias criadas pelo estúdio de HQs.

Lembrando que...

Recentemente, a Netflix já tinha sofrido com a rescisão da Fox, que também lançou plataforma própria de vídeo sob demanda. Com isso, todas as produções do grupo como as séries Prision Break, Glee, O.C., Bones, Arquivo X e How I Met Your Mother deixarão o catálogo do serviço até o final deste ano.

Mas que conteúdos da Disney podem deixar o catálogo da Netflix?

Ainda não está bem claro se apenas os novos títulos lançados pelo grupo a partir de 2019 que não irão para a Netflix ou se atrações antigas também estão incluídas no pacote. Tanto que o serviço, em nota enviada por sua assessoria, afirmou que continua "a fazer negócios com a Walt Disney Company globalmente em muitas frentes, incluindo o nosso relacionamento com a Marvel TV, em andamento". Pelo Twitter, a Netflix acalmou seus usuários:

Calma. Respira. Cada região tem seu acordo. E aqui no Brasil, sigo em um relacionamento sério com a Disney. pic.twitter.com/u05OXfXJXB ¿ Netflix (@NetflixBrasil) 9 de agosto de 2017

Caso perca títulos antigos, estarão incluídos:

— Filmes da Disney:Enrolados, Tarzan, Piratas do Caribe, Malévola, Alice no País das Maravilhas, entre outros.

— Filmes da Pixar:Toy Story, Carros, Procurando Nemo, Os Incríveis, Valente, Wall E, Monstros S.A., UP — Altas Aventuras, entre outros;

— Filmes da Marvel: Os Vingadores, Capitão América, Thor, Homem de Ferro, entre outros;

— Filmes da LucasFilm: toda a franquia Star Wars e os Indiana Jones.