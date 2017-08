Megapix inova e exibe filmes pelo Facebook 

Todas as telas

Uma parceria entre Megapix e Facebook levará ao ar uma ação multitelas com filmes sendo exibidos na rede social gratuitamente. Em seguida, um título que se conecte com esse será exibido no canal linear. A estratégia teve início no último sábado, com a exibição do "Programa Duplo Os Mercenários" — pelo Facebook foi exibido o primeiro longa da franquia, em seguida, foi ao ar o terceiro título pelo Megapix.

Confira a programação para os próximos três sábados:

Dia 12: "Especial Nicolas Cage"

- às 20h05min: Vingança ao Anoitecer (no Facebook)

- às 22h: O Aprendiz De Feiticeiro (no Megapix)

Dia 19: "Especial Feras"

- às 19h55min: A Bela e a Fera (no Facebook)

- às 22h: Wolverine – Imortal (no Megapix)

Dia 26: "Especial Ação de Tirar o Fôlego"

- às 20h: Linha de Frente (no Facebook)

- às 22h: Busca Implacável 2 (no Megapix)