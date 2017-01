Após os dois testes do Inter, fica nítido que Roberson não é centroavante

Wianey Carlet

Depois de realizados dois jogos-treino, começa a ficar nítido que Roberson não é centroavante, posição em que está sendo escalado por Antônio Carlos Zago. Diego, garoto que vem impressionando positivamente, tampouco parece familiarizado com a posição mais adiantada do ataque.

Restam as opções insatisfatórias de 2016. Nestas primeiras movimentações da temporada, o Inter revela a mesma pobreza ofensiva do ano passado. Carência que aumentou com a saída de Vitinho.



O Inter parece ter uma única saída: gastar o que não gostaria buscando um reforço qualificado para o ataque. Se encarar o ano com as mesmas dificuldades para marcar gols, a torcida colorada enfrentará uma Via-crúcis para voltar a Série A.



Mau começo



O Inter estreia domingo no Gauchão enfrentando o Veranópolis, na Serra. Os dois jogos amistosos que realizou contra o Inter de Lages e o Tubarão foram decepcionantes. Não se deveria esperar por grandes desempenhos, mas também não tão fracos.