Luan na reserva na Seleção Brasileira

Wianey Carlet

Embora seja um jogo amistoso em que vale mais o sentimento de gratidão dos brasileiros pela gigantesca manifestação de solidariedade dos colombianos no acidente aéreo que vitimou quase todo o time da Chapecoense, ainda assim é um confronto entre duas seleções tradicionais da América do Sul e que vale pontos para o ranking da Fifa.

Tite decidiu convocar apenas jogadores em atividade no Brasil. Presume-se, claro, que tenha escalado os melhores. Entre eles, para certa perplexidade dos gaúchos, não está Luan, considerado o melhor jogador do Grêmio. Se o treinador não fosse Tite, haveria espaço para contestações eloquentes. Por respeito e consideração ao treinador, os questionamentos são breves e leves. Mesmo assim, impõe-se perguntar: Luan é menos do que Diego Souza, titular anunciado por Tite?



A resposta não é nem um pouco óbvia. Pelo contrário. Luan goza de grande prestígio na sua terra, mas o conceito não se reproduz no mercado internacional. Está fechando mais uma janela internacional sem que tenha aparecido algum clube estrangeiro interessado em Luan. Já está se impondo fazer nova avaliação do jogador. Será que apenas os gaúchos identificam tantas qualidades em Luan?

Até o final da tarde desta terça-feira, menos de 20 mil ingressos tinham sido vendidos para o jogo entre Brasil e Colômbia, esta noite. Tudo indica que o medo retirou os cariocas do jogo. Se a partida fosse realizada no Maracanã, haveria grande público, sem dúvida. Mas o evento acontecerá no Engenhão e tarde da noite. A crise da segurança pública existente no Rio de Janeiro recomenda que o torcedor fique em casa, vendo o jogo pela televisão e/ou ouvindo pelo rádio. Parece claro que o lugar do confronto foi muito mal escolhido.