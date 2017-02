A lentidão na saída do campo defensivo é o grande defeito do time colorado

Wianey Carlet

O Inter repetiu, além da sua precariedade ofensiva, a exasperante lentidão na saída do seu campo defensivo, comportamento que já vem do ano passado.

Os zagueiros não conseguem surpreender quando estão com a bola, e Anselmo, o mais recuado dos volantes, não consegue fazer mais do que dar passes laterais, embora no sábado tenha conseguido um forte chute de fora da área obrigando o goleiro Pitol a fazer uma grande defesa.

A lentidão, porém, é o grande defeito do time colorado. A falta de coragem na saída de jogo é escancarada.

Detalhes

D'Alessandro, jogando à frente dos três volantes, deveria ser um homem mais preocupado em servir o ataque e ele mesmo tentar finalizações. Eventualmente, cumpriu esta tarefa. Mas, continua na maior parte do tempo jogando aberto pela direita e voltando até a intermediária do Inter. Precisa corrigir-se.

Valdívia, que já foi o jogador mais importante do Inter, está fraco e descontado. De paciência é o que ele precisa. E na defesa, sábado foi a vez de Ernando ser vaiado. O Inter precisa encontrar um grande zagueiro.

