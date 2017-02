Wianey Carlet

O Inter não repetirá a escalação usada contra o Fluminense para enfrentar o Caxias neste sábado. A decisão é compreensível. Alguns jogadores têm participado de todos os jogos do Inter e já começam a surgir indicativos de desgaste físico.

Além disso, na próxima quarta-feira acontecerá a estréia do Inter na Copa do Brasil. O jogo será em Cascavel, o que significa alguma dose de cansaço. O adversário é o Princesa do Solimões e, por menos ameaçador que possa parecer, o Inter não deve correr riscos.

O diabo é que o Inter atrasou-se no Gauchão e vencer o Caxias é uma necessidade intransferível. Por isso, cabe poupar apenas quem esteja descontado. O jogo deste sábado e o da próxima quarta-feira valem por competições distintas, mas têm mesma importância. Antônio Carlos Zago terá que preservar com sabedoria.

Repetir o desenho

Mesmo que a escalação seja alterada em relação ao último jogo, convém que o treinador colorado mantenha, tanto quanto for possível, o mesmo desenho tático. Além de definir uma escalação, também é muito importante que o Inter aprenda a jogar sob um mesmo desenho tático.

É a única maneira de a equipe colorada se afirmar. Quem joga ou quem fica na reserva deve se acostumar a cumprir tarefas sob um mesmo esquema tático. É a lei do entrosamento.

