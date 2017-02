Chegou a hora de uma nova verdade para o Inter

Wianey Carlet

Quando pisar o gramado do Beira-Rio, na noite desta quarta-feira, o Inter estará provando o gosto de uma nova verdade. Embora ainda seja um clube de Série A, caberá aos colorados demonstrar que a queda para a Série B foi apenas um tropeço ocasional e que, logo adiante, o Inter estará reencontrando a elite do futebol brasileiro.

Este será um desfecho lógico, mas não está escrito que acontecerá por decreto. Terá que haver mobilização de todo o contexto colorado, torcida, dirigentes e profissionais, determinado a ultrapassar este trecho lamacento da sua história para reconquistar espaço na galeria dos maiores times brasileiros.

Se o público presente no Beira-Rio for pequeno, restará concluir que a vontade dos colorados estará esmorecida. E se em campo a equipe não se mover com a fúria de quem não aceita ser menor do que é, então o futuro poderá não ser radioso.



Está começando para o Inter uma nova verdade. Chegou a hora de provar que é grande porque sabe ser grande. Se não for assim, o próximo mês de dezembro será ainda pior do que o último.

O rival

Tudo indica que o Oeste não será capaz de evitar uma vitória do Inter. São indícios, entretanto, que podem ser desmentidos como acontece seguidamente no futebol.

O Oeste anda mal colocado na Segundona do Campeonato Paulista, mas é um clube que já se acostumou a enfrentar o campeonato estadual mais disputado do Brasil. Está anunciado que virá com todos os seus titulares.

O Inter poderá deixar o gramado com três pontos, mas terá que mostrar que está disposto a superar quem vier pela frente para voltar à Série A.

Voltas

O Inter estará reforçado pelas voltas de D'Alessandro, Rodrigo Dourado e Alemão. Ninguém sabe como Antônio Carlos Zago armará o Inter. Estará mais próximo de acertar se escalar três jogadores atrás de D'Alessandro. Mais ainda se determinar que Rodrigo Dourado seja o primeiro volante que a frágil zaga colorada precisa: um protetor que se arrisque pouco a deixar a zona defensiva.

