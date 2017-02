Contra o Passo Fundo, não apareceu a solução para a ausência de Douglas no Grêmio

Wianey Carlet

Renato Portaluppi tentou durante toda a semana encontrar uma solução para a ausência de Douglas. Na hora do jogo contra o Passo Fundo, nada apareceu. Bolaños mostrou intensa e qualificada movimentação, mas não tem a virtude do lançamento. E Luan, bem, Luan ainda não estreou no Gauchão.

Melhor do que ele foi Ramiro. O baixinho é o cara. Fez um lindo gol de letra, tentou compensar a falta de um armador e quando pôde apareceu na área do Passo Fundo. Foi escolhido pela equipe da Gaúcha como o melhor da partida.

