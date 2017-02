É melhor que o Inter entre em campo pensando estar diante do Barcelona

Wianey Carlet

Por que um clube de futebol, esporte predominantemente masculino, assume um nome tão delicado e feminino com Princesa do Solimões? Gastei meia hora garimpando explicação na Internet, mas não fui bem sucedido. Em lugar algum escreveram a história do nome escolhido para o adversário do Inter na noite desta quarta-feira.

O Princesa entra em campo nesta quarta para disputar a sua segunda partida desde novembro. Não se pode imaginar menos do que um compromisso fácil para o Inter. Mas futebol é sempre capaz de provocar surpresas.

Melhor que o Inter entre em campo pensando estar diante do Barcelona e trate de resolver logo o jogo. Até um empate classifica o clube gaúcho, mas como seria voltar para Porto Alegre depois de empatar com um adversário chamado Princesa do Solimões? O plebeu quer esmagar o Princesa.

Mudanças

Antônio Carlos Zago continua tentando encontrar o time ideal. Sendo assim, coloca em campo na noite desta quarta uma formação inédita. Sai o volante Anselmo e entra o lateral-meia Carlinhos.

D'Alessandro, está anunciado, será o armador centralizado do Inter. Diego volta a figurar na linha de três articuladores ofensivos e Carlos será o titular da posição mais avançada do ataque. Seja como for, vencer é dever do time de Zago. E vencer com folga. Menos será quase crise.

Uma realidade

Para suprir a ausência de um fazedor de gols, o Inter não parece disposto a assumir uma aposta. Quer, sim, uma realidade que se chama Willian Pottker, centroavante da Ponte Preta e destaque do futebol paulista nos últimos meses.

Pottker é uma contratação cara, mas se o Inter conseguir um financiador, terá feito um ótimo negócio e, principalmente, resolvido os seus problemas de ataque.

Destino para Anderson

Nada poderia ser pior para Anderson e o Inter do que o jogador seguir por tempo indefinido treinando separado dos profissionais colorados. O interesse do Coritiba deveria ser buscado pelas partes como uma tábua que chega para o náufrago.

Não importa que o Coritiba não possa pagar o salário que Anderson recebe no Inter. Se o clube paranaense assumir um terço do que Anderson ganha, já será bom negócio para o jogador e o Inter.

