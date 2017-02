Wianey Carlet

Ainda que tenha perdido Luan, Walace e Douglas, o Grêmio ainda ficou com substituições qualificadas e não deveria sofrer tanto para empatar com o São José em plena Arena. Time que foi pentacampeão brasileiro não deveria desmoronar pela ausência de três titulares, jogando diante da sua torcida. Existe algum motivo para a instabilidade do Grêmio?

Existe, claro, mas confesso que não consigo adivinhá-lo. Lembro, apenas, que o quadro se repete em todos os inícios de Campeonato Gaúcho. Significa que, passada a primeira fase da competição, o Grêmio assumirá a sua condição de favorito para ficar com o título.

Menos mal para os gremistas que a classificação está encaminhada. Ao torcedor restará ter paciência e, principalmente, preservar os seus jogadores. Não aconteceu com Maicon, no domingo.

