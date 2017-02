Faltou o Inter esclarecer que tipo de acordo foi feito com William

Wianey Carlet

No final da tarde desta sexta-feira, Roberto Melo, vice de futebol do Inter, reuniu os repórteres à beira do gramado para dar uma informação: Inter e William teriam acertado o seu retorno aos treinamentos, mas o dirigente não se sentiu autorizado a falar em renovação de contrato.

Até alguns dias atrás, os dirigentes do Inter discursavam que William só seria reintegrado se aceitasse renovar o seu contrato com o Inter. Nesta sexta, o lateral foi incorporado ao grupo principal, mas a renovação não aconteceu. Tivesse havido, não haveria razão para esconder.

William está à disposição de Antônio Carlos Zago, mas só o tempo mostrará que acerto foi esse que aconteceu entre o jogador e o Inter. Por enquanto está tudo certo e nada resolvido.

