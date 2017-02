Wianey Carlet

Foram nítidos os avanços do Inter por ter enfrentado o Fluminense com três volantes. Embora, nos últimos 15 minutos da partida, o time tenha sofrido uma recaída quase permitindo que os cariocas empatassem a partida. Mas como será o Inter daqui para frente?

Está claro que não haverá bom senso se D'Alessandro voltar a ficar sobrecarregado por múltiplas funções. O argentino precisará continuar tendo três homens com força de marcação atrás dele.

Seriam três volantes? A resposta parece óbvia: se o Inter não encontrar no seu elenco uma versão colorada de Ramiro, do Grêmio, a única saída será persistir com três volantes. Retomar a ideia que derrubou o Inter para a série B por força dos gols que sofria não parece ser uma boa decisão. Valdívia poderia ser o terceiro.

Disputa ou aliança

Carlos, o centroavante que o Inter trouxe do Atlético-MG, já está treinando e logo terá que ser avaliado em jogos. Nico López, embora pareça ser de cristal tal o número de lesões que sofre, começou a temporada jogando o que jogava quando foi contratado.

Questão aberta: Nico e Carlos serão concorrentes ou poderão firmar uma aliança ofensiva? Aposto na aliança.

Prioridade

O Inter recebe o Caxias no sábado e já se prepara para viajar a Cascavel, onde terá pela frente o Princesa de Solimões, pela Copa do Brasil. Se perder este jogo, está fora da competição nacional. Correr riscos, portanto, não será uma boa ideia.

O Inter terá que decidir se escala titulares no sábado à noite e leva a mesma equipe para jogar pela Copa do Brasil. D´Alessandro é a grande dúvida. Continuar jogando todas as partidas, os 90 minutos de cada uma, pode não ser sensato. Deve ser preservado do jogo contra o Caxias. Apenas ele?

