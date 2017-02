Grêmio precisa encontrar um armador, pois Bolaños e Luan não deram conta do recado

Wianey Carlet

Quem gosta de ver um time com todas as funções preenchidas percebeu, no domingo passado, que sem Douglas o time ficara sem um armador. A ótima atuação de Bolaños não serve para compensar a ausência de Douglas.

Contra um adversário muito menor, é possível vencer, como aconteceu domingo, mas quando as necessidades crescerem, a carência em uma função tão importante pode ser fatal. O Grêmio precisa encontrar um armador e este jogador está quase chegando. Bolaños e Luan não deram conta do recado.

Grêmio cobra a conta

Em tempos bicudos, ter um crédito de mais de R$ 10 milhões e não ver a cor do dinheiro é quase uma tortura. O Grêmio já não sabia o que fazer para convencer o Atlético-MG a pagar pela aquisição do goleiro Victor, quando surgiu uma possibilidade gloriosa: o São Paulo comprou o centroavante Pratto e o que deveria pagar para o clube mineiro dava e sobrava para que o Grêmio visse atendido o seu desejo de receber o que lhe era devido.

Uma rápida ação na Justiça e a grana do São Paulo restou bloqueada. Mais algum tempo e o Grêmio colocará no cofre a mimosa fortuna de mais de R$ 10 milhões.

