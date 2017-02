Inter entra em campo pressionado pela necessidade absoluta de vencer o Brasil-Pel

Wianey Carlet

Com apenas três pontos ganhos e nenhuma vitória, o Inter entra em campo neste sábado pressionado pela necessidade absoluta de vencer o Brasil-Pel. E terá que obter o resultado sem a participação de Brenner, o fulminante artilheiro do time, que já se encaminha para se tornar ídolo dos colorados.

Brenner cumpre suspensão automática e será substituído por Nico López. A dupla de ataque será Nico e Carlos, este já mais ambientado ao time e começando a ter desempenhos destacados.

As duas vitórias coloradas desta semana significaram novo alento para a torcida e melhora na autoestima dos profissionais. Jogo que vai misturar o som das charangas e das baterias das escolas de samba. Carnaval e futebol, não pode haver melhor combinação.

Previsão

Parece que estou vendo e ouvindo que a próxima semana será marcada por vaticínios do tipo: se perder o Gre-Nal, Antônio Carlos Zago ficará desempregado. Moro na aldeia, conheço os caboclos. Vou antecipar o que penso: com qualquer resultado, o treinador do Inter permanecerá exatamente onde está.

Seria um absurdo dispensá-lo em caso de derrota, quando o Inter nem completou as contratações necessárias. Para reconstruir o Inter, nem Guardiola conseguiria realizar a tarefa antes de alguns meses. Marcelo Medeiros é um homem justo e ponderado. Não cederia ao oportunismo barato e inconseqüente. Zago fica, perdendo ou ganhando o Gre-Nal.

