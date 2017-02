Inter faz a lição de casa contra o Princesa do Solimões

Wianey Carlet

Durante uma hora de jogo o Inter acumulou dezenas de passes errados, articulações mal sucedidas, cometeu pênalti que o árbitro não marcou e só então marcou o seu primeiro gol. Valdívia, que não começou o jogo, abriu caminho para a vitória.

Mais 20 minutos e o Brenner, outro que esquentou o banco de reservas, aumentou para 2 a 0. Estava sacramentada a vitória constrangedora sobre o Princesa do Solimões.

O Inter entrou em campo para cumprir a azeda tarefa de ter que golear o adversário que não jogava há três meses. Antes da partida, o treinador Alberoni, que saiu da base do Inter, queixou-se do pré-julgamento que se fazia do seu time.

Segundo Alberoni, o Princesa era um time organizado, capaz de fazer marcação forte e até tentar alguma coisa no seu campo de ataque.

Com a bola rolando, o Inter descobriu que o treinador adversário sabia o que falava. O Princesa marcou muito e disputou a sua copa do mundo. Perdeu de pouco.

