Inter foi escalado em um arcaico 4-2-4 contra o Novo Hamburgo

Wianey Carlet

Quando os alto-falantes do Beira-Rio anunciaram a escalação do Inter, uma insatisfação instantânea percorreu as cadeiras do estádio. Além de apoiar o novo Inter, quem fora ao Beira-Rio estava interessado em ver os garotos que tinham encantado a todos no meio da semana: Charles e Junio. Mas Antônio Carlos Zago optara por escalar Ceará e Fernando Bob. Com 15 minutos de jogo a torcida fazia muxoxos e quando podia reclamava ao microfone da Kelly Mattos.

As reclamações demoraram 15 minutos para começar porque aos 10 minutos Nico López cruzou da esquerda para a direita para que D´Alessandro finalizasse obrigando o excelente goleiro Mateus a fazer boa defesa. No restante da etapa inicial, o Novo Hamburgo recolhia-se para o seu campo e quando recuperava a bola contra-atacava em alta velocidade. O Inter arregalava os olhos, mas não estava planejado para anular a estratégia do Nóia.

Leia mais

Vice de futebol do Inter afirma que resultados vão melhorar após adaptação

Presidentes da Dupla se reúnem para debater medidas contra violência

"Já está na hora de jogar melhor", cobra Danilo após derrota do Inter



Os colorados esbravejavam vendo Fernando Bob arrastar-se em campo e os dois gols marcados pelos visitantes, aos 41 e 44 minutos do primeiro tempo, chegaram como castigo inevitável. O Inter perdia o jogo por estar mal escalado e organizado em um arcaico 4-2-4, com D'Alessandro aberto na direita, Roberson e Nico López investindo pelo meio e Diego quase tropeçando na linha lateral. No meio, apenas Dourado e Fernando Bob. Tudo errado.

Errou para acertar — No intervalo, Zago revogou a sua triste invenção (chama de princípios) mandando a campo Junio e Charles. O Inter se transformou. Empurrou o Nóia para trás, marcou um gol e só não fez pelo menos mais um porque havia o goleiro Matheus e um magnífico sistema defensivo. Em um jogo só, o treinador mostrou que não tem bons critérios para escalar quem deve jogar, mas pior, muitíssimo pior, seus conceitos táticos são do tempo do chá-chá-chá. Ou Zago revoga suas ideias ou em menos de três meses o Inter estará procurando um novo treinador.



* ZH Esportes