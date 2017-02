Lesão de Douglas determina busca por uma solução que não existe na Arena

Wianey Carlet

Douglas ficará afastado do futebol no mínimo durante quatro meses podendo chegar a seis meses. Dispensado do jogo contra o Flamengo para ser preservado para enfrentar o Passo Fundo no fim de semana, Douglas participava de um treinamento normal quando foi atingido no joelho e rompeu um ligamento. Lesão grave que determinará a busca por uma solução que não existe na Arena.

Renato Portaluppi poderá preencher o espaço de Douglas com Bolaños, mas não ganhará um armador com as aptidões de Douglas. Aliás, não seria exagero dizer que não existe articulador com as virtudes de Douglas no futebol brasileiro.

Renato precisará inventar adaptações para que as dificuldades do time possam ser suportadas. Douglas lesionou-se na manhã desta quarta-feira. Se tivesse ido a Brasília, estaria no hotel, descansando, na hora em que se machucou. Foi vítima de uma fatalidade.

