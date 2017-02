Mistérios de Zago para enfrentar o Novo Hamburgo

Wianey Carlet

Já está convencionado e em pleno uso corrente de que será considerado mistério sempre que o treinador se negar a antecipar a escalação do time. Por isso, nestas horas que antecedem o jogo do Inter contra o Novo Hamburgo, o treinador colorado faz mistérios e ninguém, por isso, tem ideia de qual será o time colorado para o jogo deste sábado.



Mesmo assim, é possível tentar jogar alguma luz em determinadas posições, levando em conta que já existem jogadores sendo merecedores de novas oportunidades. Na defesa, Junio, o garoto de ótima aparição na lateral direita, deve ser mantido no time. O mesmo acontece com Klaus. Dúvida, mesmo, é a lateral esquerda, pois Wendell sente alguma indisposição. No meio-campo, Rodrigo Dourado revelou cansaço. Deve ser poupado.



Charles, que empolgou a torcida na quarta-feira, deve continuar. E o segundo volante, quem será? Zago experimentou Seijas. Seria uma grande surpresa se jogasse nesta função e desse boa resposta. Não parece ter características. Esta é uma posição crítica. D´Alessandro joga e quem será o quarto homem do meio? Diego está de volta e Nico López somou méritos para permanecer.

De qualquer maneira, as dúvidas do treinador têm procedência. E a única maneira de elucidá-las será esperando pela hora do jogo. Ouvindo a partida pela Gaúcha sentado em uma cadeira do Beira-Rio é o jeito melhor. Um novo Inter está surgindo.