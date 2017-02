Não será surpresa se Barrios começar o Gre-Nal no banco de reservas

Wianey Carlet

O Palmeiras garante que até o meio-dia desta quinta estará entregando na CBF a rescisão de contrato de Lucas Barrios. Nas horas seguintes, o Grêmio tentará cumprir todos os trâmites legais indispensáveis para que Barrios tenha condição de jogo para o Gre-Nal.

Cumpridas estas exigências, restará com Renato Portaluppi a responsabilidade de escalar ou não o atacante Barrios. Não parece prudente colocar em campo um jogador que recém está chegando e não ostenta ritmo de jogo.

Não me surpreenderia se Lucas Barrios ficasse no banco de reservas e entrasse de acordo com as necessidades de jogo. Futebol tem regras que não podem ser ignoradas.

Leia outras colunas de Wianey Carlet