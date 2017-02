Ninguém mais duvida da titularidade do Príncipe Charles

Wianey Carlet

Novidades no Inter. A primeira delas: vitória sobre o time carioca que ainda não havia perdido jogo oficial. Segunda novidade: Charles cabeceia contra o gol do Inter e a bola choca-se contra a trave e não entra. Terceira novidade: o árbitro se equivoca e anula mal o gol de empate do Flu.

O Inter não tem uma equipe definida e o adversário era qualificado. Mas, desta vez, Antônio Carlos Zago abandonou a faceirice de outros jogos. Escalou três volantes, liberou Charles e Rodrigo Dourado e aliviou D'Alessandro de tarefas defensivas. Com um meio-campo robustecido, o Inter encarou o adversário e festejou a vitória.

A torcida festejou mais uma bonita atuação do garoto Charles, desta vez destacada com o gol marcado. Nas cadeiras do Beira-Rio, os colorados sorriam vendo em campo o Príncipe Charles. Ninguém mais duvida da sua titularidade. O jogo foi difícil, mas sumiram os contra-ataques do adversário. Vitória do Inter e de Zago.

