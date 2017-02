Por que o Grêmio tem dificuldades para renovar com Pedro Rocha

Wianey Carlet

O contrato de Pedro Rocha termina em dezembro deste ano. Significa que em junho o jogador já estará liberado para assinar pré-contrato com quem quiser.

O Grêmio já negocia a renovação do contrato dele há algum tempo, mas o procurador do jogador parece ter tomado chá de sumiço. Os dias passam e nada de as negociações evoluírem.

São fortes os indícios de que o aparente desinteresse do representante de Pedro Rocha é estratégico. Em dezembro o atacante poderá deixar o Grêmio de graça. Significa que tudo o que obtiver pelo "passe" será apenas seu.

