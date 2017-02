Qual é a justificativa para tantos treinamentos fechados no Grêmio?

Wianey Carlet

Renato Portaluppi atravessou a semana fechando os treinamentos. O que foi treinado, a escalação que será usada, são assuntos que chegam ao domingo envoltos no mais espesso mistério.

Três titulares estão afastados: Douglas, por cirurgia, Luan e Pedro Rocha, lesionados. São ausências importantíssimas, mas não chegam a impossibilitar tentativas de adivinhação. As substituições são quase óbvias.

Leia mais:

Grêmio x São José: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Com desfalques, Renato deve apostar em Fernandinho como titular do Grêmio contra o São José

Renato comemora ação de gremistas para fazer sua estátua: "Já havia pedido para o presidente"



E ainda resta uma questão crucial: tantos mistérios para enfrentar o São José na Arena? O Grêmio ainda respira o pentacampeonato da Copa do Brasil. É uma equipe que ganhou respeitabilidade em todo o país. Haveria justificativa para tantos treinamentos fechados? Renato está escondendo o quê?

Carga pesada

Surgiu nesta sexta-feira a especulação de que o Grêmio estaria interessado na contratação de Lucas Barrios, do Palmeiras. Seria uma aquisição de encher o aeroporto. O grande problema seria o Grêmio se habilitar a gastar R$ 1 milhão por mês para ter Barrios.

Nada impede, entretanto, que algum gremista endinheirado se disponha a ser parceiro do Grêmio nesta empreitada. Restaria saber como se comportaria o restante do elenco convivendo com um companheiro de R$ 1 milhão mensais. Às vezes, o ambiente pesa.

Estátua

Começou com uma brincadeira de Renato, mas agora já foi assumida por um grupo de gremistas que estão dispostos a arrecadar R$ 80 mil para custear a construção de um Renato de concreto, ferro, bronze, ou seja, qual for o material. Seria uma bonita homenagem por um jogador que já fez tanto pelo clube.

Leia outras colunas de Wianey Carlet