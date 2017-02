Ramiro é um jogador raro

Wianey Carlet

Ramiro é um jogador operário, mas esta não é sua única virtude. Trata-se de um jogador raro, capaz de cumprir múltiplas funções sem demonstrar cansaço. Domingo, percebendo que o time do Grêmio não entrava na área adversária, atribuiu-se também esta tarefa. Marcou o gol da vitória e quase fez outro.

Jogadores com as características de Ramiro não costumam ser muito valorizados no mercado. Sorte do Grêmio que poderá contar com a sua preciosidade durante mais tempo. É mais regular em bom nível que os mais apreciados jogadores do Grêmio. Merece ser aplaudido sempre que o seu nome for citado nos alto-falantes da Arena.

Reforços

Se forem somados os reforços pretendidos pelos dirigentes do Grêmio e pelo treinador do time, o Grêmio teria que contratar um zagueiro, um volante, um meia-armador e um atacante. Entre as quatro pretensões, uma parece supérflua: volante. Não se encontra por aí volante que seja igual ou melhor que Jailson.

